La tregua armata degli avvocati 

Dopo una settimana di sciopero con l’astensione da tutte le udienze civili e penali, ieri le toghe del Foro di Nuoro sono tornate in aula. Ma per ora è solo una tregua. Perché si attendono ancora risposte certe sui tempi di applicazione della convenzione firmata tra il ministero della Giustizia e la Regione per assumere dalle graduatorie di Laore e dare ristoro agli uffici del Tribunale di Nuoro, che hanno carenze nella pianta organica sino al 64 percento. Gli otto giorni chiesti il 15 gennaio durante l’assemblea pubblica dalla prefetta di Nuoro Alessandra Nigro per avere una risposta da Roma scadono venerdì.

La protesta

Dal 13 gennaio gli avvocati erano in sciopero per protestare contro le gravi carenza negli uffici giudiziari. Più del 60 per cento dell’organico è scoperto nell’ufficio Unep, in Procura manca il 64 per cento del personale. Le carenze hanno portato a ritardi nelle notifiche, problema al centro di incontri estivi presso la Prefettura, con la Regione, il Tribunale, e il coinvolgimento di Poste per cercare soluzioni. La Procura registra rallentamenti nelle archiviazioni. In assemblea pubblica era emerso che a dicembre, la Regione aveva firmato una convenzione con il ministero della Giustizia che avrebbe dovuto procedere all’assunzione di 21 amministrativi dalle graduatorie Laore. Iter rallentato da un rimpallo burocratico tra i ministeri di Giustizia e di Funzione pubblica. Il primo ha chiesto un parere al secondo che sta esaminando la proposta senza dare risposte. Proprio su questo Alessandra Nigro ha preso un impegno e un appuntamento con il ministero della Funzione pubblica per avere notizie. I tempi annunciati parlavano di otto giorni.

Nessuna risposta

Nonostante gli impegni ancora non sono arrivate certezze. Ieri, al termine del Consiglio dell’ordine, lo confermava anche il presidente del Foro di Nuoro Lorenzo Soro: «Non abbiamo avuto nessuna risposta, attendiamo i tempi chiesti dal prefetto per l’interlocuzione con il ministero». Ma Soro conferma quanto già detto in assemblea: «Se non arriveranno risposte concrete dal ministero della Funzione pubblica, o dovessero risultare “equivoche” e “deludenti”, non si escludono ulteriori iniziative di protesta, comprese forme più incisive». Insomma, per ora è solo una tregua.

RIPRODUZIONE RISERVATA