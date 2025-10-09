La tredicesima stagione dell’Asd Antas Iglesias 

Il “13” numero fortunato? Nel calcio in Italia sì, visto che per tanti anni è stato sinonimo di vittoria al “totocalcio”. E il 2013 è l’anno di fondazione dell’Asd Antas di Iglesias, che si appresta a prender parte alla sua 13esima stagione calcistica.

Un percorso di continua crescita col numero di atleti raddoppiato, una struttura funzionale e, da questa stagione, il ritorno all’affiliazione all’Academy del Cagliari Calcio.

Fabrizio Boi, vice presidente della società, ai microfoni di Radiolina nella trasmissione “Giovani di Categoria” ha riavvolto il nastro dei ricordi tornando all’estate della nascita: «Era un momento in cui a Iglesias i settori giovanili erano un po’ scarni, forse serviva un’altra società nel territorio. Abbiamo cominciato subito bene, circa cento ragazzi hanno creduto nel nostro progetto. Essendo partiti dal nulla, senza nessuna particolare referenza ma solo con la voglia di farci conoscere, è stato sicuramente un bell’inizio».

Dalla scorsa stagione la società gialloblù ha compiuto un ulteriore passo in avanti. «L’ultimo tassello è stato la prima squadra, che rimane un esperimento perché siamo partiti dall’ultima categoria, la Terza», prosegue Boi, «ma abbiamo avuto il piacere di vedere in campo ragazzi che magari hanno iniziato a giocare con noi a 7 anni».

E poi la struttura del campo Polifunzionale Ceramica, da un anno intitolato a Gigi Riva: «Nel 2018, quando l’abbiamo presa in gestione, non era in buone condizioni ma credevamo avesse un potenziale e fortunatamente lo ha avuto. C’è stata caparbietà da parte della società, oltre all’aiuto dell’amministrazione che è riuscita a completarla e renderla adatta alle nostre esigenze».

