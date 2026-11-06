La Treccani celebra Gigi Riva nel giorno del suo compleanno 

Aveva quel sinistro capace di far tremare gli stadi e una fedeltà che nessun contratto poteva comprare. Gigi Riva avrebbe compiuto oggi 82 anni e ora più che mai è la perfetta rappresentazione di profondi valori di fedeltà e appartenenza. La sua storia vive nel legame con una terra che lo accolse ragazzo e che lui scelse di non lasciare più, diventando sardo per scelta, bandiera di una squadra e simbolo di un'isola intera.

L’omaggio

Nel giorno del suo compleanno, Cagliari celebra Riva con un appuntamento che combinerà sul palco memoria, parole e musica. Alle 20.30, al Teatro Lirico, sarà presentato il volume che l'Istituto della Enciclopedia Treccani gli dedica nella collana Miti Italiani. La serata, già sold out, riunirà gli autori e alcuni protagonisti dello storico scudetto del 1970. In programma letture, testimonianze e le esibizioni del musicista Moses Concas e ancora Chiara Effe & Band e Piero Marras. Nel foyer sarà allestita anche una mostra. Curato da Giorgio Pitzianti, il libro segue due fili inseparabili: il fuoriclasse che Gianni Brera soprannominò Rombo di Tuono per la potenza dei suoi tiri e per il suo essere uomo schivo e solitario, segnato presto dai lutti e poi dagli infortuni, che seppe tenere lontano il clamore della fama. Dall'infanzia a Leggiuno all'arrivo in Sardegna a 19 anni, fino allo scudetto con il Cagliari di Manlio Scopigno. Le fotografie che accompagnano le pagine aggiungono volti, gesti e ricordi al ritratto del campione. Ci sono i gol impossibili di quel sinistro, l'Europeo vinto nel 1968, il Mondiale del 1970 e il primato di 35 reti in 42 match in Nazionale. Accanto ai numeri, pesa una scelta che ne ha fatto un personaggio irripetibile: restare a Cagliari, resistendo alle offerte dei grandi club.

La serata

Come ricorda il presidente della Treccani, Carlo Maria Ossola, la sua è stata «la fedeltà, incrollabile, a una vocazione, a una Regione, a un sogno». La serata - celebrazione è realizzata in collaborazione con il Cagliari Calcio, con L'Unione Sarda media partner e il patrocinio del Comune di Cagliari e della Regione. Un omaggio a un campione unico e indimenticabile che, anche lontano dal campo, continua a raccontare l'identità, l'orgoglio e la memoria di un intero popolo. Diretta dalle 20.30 su Videolina, con la conduzione di Mariangela Lampis.

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