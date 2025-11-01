La trasferta resta tabù per l’Esperia ko anche a Napoli 

Marigliano 83

Esperia Cagliari 68

Promobk Marigliano : Liamin, Verazzo 19, Zanier 5, Mormile ne, D’Offizi 18, Di Giuliomaria 17, Bartasius 13, Verde ne, Can- navina 11, De Riggi, Mileva ne, Novelli ne. Allenatore Massaro

Confelici Carni CA : N. Manca 2, Cabriolu 3, Gelsi ne, Potì 21, Frattoni 14, Thiam 6, Picciau 5, Locci, Tocco, Pili 6, Morgillo 11. Allenatore F. Manca

Parziali : 12-20; 35-39; 56-49



L’Esperia in formato trasferta non decolla ancora. Terza sconfitta su 3 lontano dal PalaPirastu per la Confelici Cagliari, che si arrende anche sul parquet di Marigliano (70-58) nel 6° turno di B Interregionale. Ko pesante nelle proporzioni per i cagliaritani, che dopo una buona prima metà di gara, chiusa avanti di 4 lunghezze dopo aver toccato anche il +12, sono calati vistosamente nella ripresa, incassando il break che è costato la sconfitta. Non basta la buona prova individuale di Alessandro Potì, a segno con 21 punti (8/11 da due).

La gara

L’avvio dell’Esperia è incoraggiante: Potì ha la mano calda e firma in solitaria un parziale di 7-0 nei primi 3 minuti. Marigliano fatica a entrare in ritmo, e Frattoni infila la bomba del +12 (14-2) che induce il timeout dei padroni di casa. Col passare dei minuti, i campani trovano il modo di rosicchiare qualche punto, ma la Confelici non rallenta: dopo aver chiuso il primo quarto con 8 lunghezze di margine, la squadra di coach Federico Manca torna in doppia cifra di vantaggio con un canestro del solito Potì. I campani, però, rialzano la testa e, prima dell’intervallo lungo, si rimettono in carreggiata: Verrazzo accorcia, D’Offizi firma la parità e poi il sorpasso sul 35-33, ma Frattoni e Picciau restituiscono all’Esperia il +4.

La musica cambia nella ripresa: dopo una fase punto a punto, Marigliano accelera in modo deciso e tocca il +10 con il lungo lituano Bartasius. L’Esperia prova a restare agganciata al match: in avvio di ultimo quarto Potì riporta i suoi a -4 (56-52), ma la tripla di Di Giuliomaria spacca definitivamente l’equilibrio. Marigliano prende il controllo delle operazioni e piazza il break che vale la vittoria.



