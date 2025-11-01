VaiOnline
B Interregionale.
02 novembre 2025 alle 00:14

La trasferta resta tabù per l’Esperia ko anche a Napoli 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Marigliano 83

Esperia Cagliari 68

Promobk Marigliano : Liamin, Verazzo 19, Zanier 5, Mormile ne, D’Offizi 18, Di Giuliomaria 17, Bartasius 13, Verde ne, Can- navina 11, De Riggi, Mileva ne, Novelli ne. Allenatore Massaro
Confelici Carni CA : N. Manca 2, Cabriolu 3, Gelsi ne, Potì 21, Frattoni 14, Thiam 6, Picciau 5, Locci, Tocco, Pili 6, Morgillo 11. Allenatore F. Manca
Parziali : 12-20; 35-39; 56-49


L’Esperia in formato trasferta non decolla ancora. Terza sconfitta su 3 lontano dal PalaPirastu per la Confelici Cagliari, che si arrende anche sul parquet di Marigliano (70-58) nel 6° turno di B Interregionale. Ko pesante nelle proporzioni per i cagliaritani, che dopo una buona prima metà di gara, chiusa avanti di 4 lunghezze dopo aver toccato anche il +12, sono calati vistosamente nella ripresa, incassando il break che è costato la sconfitta. Non basta la buona prova individuale di Alessandro Potì, a segno con 21 punti (8/11 da due).

La gara
L’avvio dell’Esperia è incoraggiante: Potì ha la mano calda e firma in solitaria un parziale di 7-0 nei primi 3 minuti. Marigliano fatica a entrare in ritmo, e Frattoni infila la bomba del +12 (14-2) che induce il timeout dei padroni di casa. Col passare dei minuti, i campani trovano il modo di rosicchiare qualche punto, ma la Confelici non rallenta: dopo aver chiuso il primo quarto con 8 lunghezze di margine, la squadra di coach Federico Manca torna in doppia cifra di vantaggio con un canestro del solito Potì. I campani, però, rialzano la testa e, prima dell’intervallo lungo, si rimettono in carreggiata: Verrazzo accorcia, D’Offizi firma la parità e poi il sorpasso sul 35-33, ma Frattoni e Picciau restituiscono all’Esperia il +4.
La musica cambia nella ripresa: dopo una fase punto a punto, Marigliano accelera in modo deciso e tocca il +10 con il lungo lituano Bartasius. L’Esperia prova a restare agganciata al match: in avvio di ultimo quarto Potì riporta i suoi a -4 (56-52), ma la tripla di Di Giuliomaria spacca definitivamente l’equilibrio. Marigliano prende il controllo delle operazioni e piazza il break che vale la vittoria.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Città blindata.

Scontri e cariche, Cagliari in ostaggio

Idranti e lacrimogeni per evitare il contatto tra le due fazioni contrapposte 
l Vercelli, Zedda
Città blindata

Strade sbarrate e traffico in tilt I cortei paralizzano Cagliari

Auto bloccate al passaggio delle manifestazioni contrapposte 
M. V.
Regione

La vertenza entrate ultimo ostacolo per la manovra 2026

Prima del via libera la Giunta attende la convocazione del tavolo a Roma 
L’autrice di “Qualcosa che brilla” ospite su Videolina

«Miei cari genitori, siate credibili con i vostri figli»

La solitudine dei giovani e la distanza con gli adulti: parla Michela Marzano 
Nicola Scano
Il primato

Sessant’anni fa a Cagliari la prima colonscopia al mondo

La rivoluzionaria tecnica di Luciano Provenzale, abruzzese di nascita e sardo d’adozione, e del suo team 
Piero Loriga *
Inchiesta

Rifiuti, bravissimi a differenziare ma sempre tartassati

Perché la Tari aumenta di continuo? I costi segreti della nettezza urbana 
Marco Noce
Vacanze

Prenotazioni aperte e nuovi mercati: l’estate 2026 è già qui

A Villasimius gli operatori lavorano  alla prossima stagione turistica 
Mariella Careddu
L’intervista

Quartu, in chiesa piove sull’altare

L’appello del parroco di Pitz’e Serra: «È un problema serio, intervenga l’arcivescovo» 
Lorenzo Piras
Il caso

Latitante dopo due omicidi, era nell’Isola

Mandato di cattura internazionale: 23enne afghano arrestato ad Assemini 