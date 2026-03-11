La trappola Dem per un nuovo assessore 

Le fibrillazioni esplose negli ultimi giorni all’interno di Sinistra Futura rischiano di avere ripercussioni sugli equilibri della maggioranza che sostiene il sindaco di Nuoro, Emiliano Fenu. La frattura politica potrebbe aprire scenari che arrivano fino a un possibile rimpasto di Giunta, anche se non tutte le forze della maggioranza vogliono questa soluzione.

In Coda dal Pd

Al centro della vicenda c’è il consigliere comunale Angelo Coda, unico rappresentante di Sinistra Futura in Consiglio, che nei giorni scorsi ha lasciato la riunione di maggioranza, per la presenza dell’assessore Domenico Cabula - che dal 26 febbraio non è più il segretario provinciale, posto preso da Gianni Manca - facendo così emergere uno scontro politico. Contattato sulla vicenda, il consigliere ha preferito non entrare nel merito dello scontro interno: «È un momento delicato e preferisco non rilasciare dichiarazioni». Secondo indiscrezioni, lo strappo tra il partito e Coda - che non ha mai preso (neanche quando si è candidato) la tessera della formazione politica - è consumato. Il consigliere potrebbe lasciare il gruppo di Sinistra Futura e approdare al Misto, lasciando il partito senza rappresentanza in Consiglio. Ieri Sinistra Futura si è riunita in assemblea per fare il punto sulla situazione e dare a sua volta il “benservito a Coda”. Il partito, tuttavia, che ha contribuito all’elezione della coalizione, avrebbe avuto rassicurazioni dal sindaco sulla permanenza in Giunta. Sul piano politico, però, indiscrezioni parlano della possibilità che i Dem, su suggerimento del consigliere regionale Roberto Deriu, possano accogliere proprio Coda, rafforzando il loro peso nella maggioranza e avanzando la richiesta di un secondo assessorato, da affidare a Carla Rita Marchetti. Nel mirino c’è proprio quello all’Istruzione guidato da Domenico Cabula, che sulla vicenda ha voluto chiarire la propria posizione: «Io sono presente e rimango al mio posto». Cabula entrò in Giunta cercando di ricucire un precedente strappo quando, al posto del primo nome di Gianni Cossu indicato dal suo partito, arrivò il veto di Angelo Coda. Gli equilibri restano comunque fluidi e molto dipenderà dalle prossime mosse dei partiti, in attesa del Consiglio, convocato il 27 marzo per parlare di bilancio.

Futuro Pratosardo

Le fibrillazioni, per ora, non fermano la maggioranza che ieri si è incontrata per parlare del futuro di Pratosardo. «Dalla riunione - sottolinea Fenu - è emersa la volontà condivisa di avviare rapidamente un percorso che consenta di indicare una direzione chiara anche nel breve periodo». Convocata per la prossima settimana una nuova riunione, con un ciclo di audizioni dell’amministrazione uscente del Consorzio, dell’attuale commissario, del presidente del Cip provinciale e, successivamente, degli operatori economici. «L’obiettivo - conclude il sindaco - è raccogliere contributi e valutazioni per costruire un percorso condiviso sul futuro dell’area. Poi si parlerà con la Regione».

RIPRODUZIONE RISERVATA