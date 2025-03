La tragica fine dei fidanzati: recuperato il corpo di Paolo  

Quel tratto di costa, un piccolo paradiso nascosto dietro la Sella del Diavolo, era uno dei loro luoghi preferiti, meta di passeggiate e di fuga dal caos della città. E proprio qui, nel mare di Cala Fighera, Paolo Durzu e Manola Mascia, amici da dieci anni e coppia da due, hanno trovato la morte a poco più di dieci metri di distanza. Mercoledì mattina c’è stato il ritrovamento della 28enne di San Michele, quarantottore dopo si sono spente le speranze di trovare vivo il 33enne di Quartu: il suo corpo, ieri poco prima delle 10, è stato individuato dalle squadre di ricerca della Capitaneria e dei Vigili del Fuoco, impegnate da due giorni nelle operazioni rese difficilissime dal forte vento di scirocco e dal mare agitatissimo. Era incastrato tra gli scogli, appena sotto l’acqua. Una volta recuperato dai sommozzatori e dal personale speleo alpino-fluviale, è stato portato nel piazzale appena sopra La Paillote, ben distante da occhi indiscreti: qui c’è stato il drammatico momento del riconoscimento, effettuato dai genitori di Paolo Durzu, il papà Antonio e la mamma Antonella Contu, che per due giorni hanno pregato e sperato di poter riabbracciare, da vivo, l’amato figlio.

Doppia caduta

Un primo esame effettuato sul corpo del 33enne dal medico legale Roberto Demontis ha permesso di riscontrare ferite e traumi che sarebbero compatibili con quelli di una caduta da un’altezza elevata. Anche Paolo Durzu, così come la fidanzata Manola Mascia, sarebbe morto perché precipitato dalle pareti a picco sulle scogliere e sul mare di Cala Fighera. Lo stesso medico legale ha poi concluso l’autopsia, disposta dal sostituto procuratore Mario Leo, sul corpo della giovane: non sarebbero emersi elementi particolari, le lesioni sono riconducibili con una caduta dall’alto e con l’impatto sugli scogli. Oggi verrà svolta l’autopsia anche sul corpo del 33enne. L’esame servirà per stabilire con maggior precisione a quando risale la morte dei due, avvenuta probabilmente martedì sera.

L’ultimo caffè

Il mare ha dunque restituito i corpi dei due fidanzati che da queste parti erano di casa. Nel profilo Facebook di Paolo sono numerose le foto con degli scorci di Calamosca e della Sella del Diavolo. «Andavano spesso a fare delle passeggiate da queste parti», aveva detto la mamma del 33enne, quando c’era ancora una piccola speranza di ritrovare vivo il figlio. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dal dirigente Davide Carboni, i due martedì si sono incontrati. Dopo aver preso un caffè in un bar di Cagliari, in via XX Settembre («Erano sorridenti e tranquilli come sempre, ridevano e scherzavano», ha raccontato Micael Secci, il titolare del locale Chic 53, frequentato quasi quotidianamente dalla coppia) hanno probabilmente proseguito la loro passeggiata a piedi e con i mezzi pubblici. I due infatti non avevano a disposizione un’auto. E in pullman sono poi arrivati a Calamosca. Anche qui sono stati visti, tenuti per mano, da un testimone.

Le indagini

Non avevano un abbigliamento da trekking, ma in molti si avventurano senza particolari indumenti o calzature nei pericolosi sentieri con vista su Cala Fighera. Cosa si accaduto martedì sera probabilmente resterà per sempre un mistero. Uno dei due potrebbe essere scivolato, trascinando l’altro nel vuoto perché si stavano tenendo per mano. Oppure uno è caduto e l’altro, cercando di salvarlo, è a sua volta precipitato. Ora si attendono i riscontri sul telefono di lui e sulle immagini delle telecamere della zona. In questi due giorni sono stati ascoltati i familiari dei fidanzati e i conoscenti. I due si amavano (la madre di Paolo Durzu ha ripetuto che «la loro era una storia d’amore bellissima») e non sarebbero state registrate liti o particolari problemi tali da preoccupare le due famiglie. La madre e il fratello di Manola Mascia hanno lanciato, sui social, alcune accuse, gettando delle ombre sulla relazione tra i due. «Qualche giorno fa ho sbottato con il ragazzo di mia sorella. Non le dava spazi e Manola è dimagrita, non sorrideva più: esisteva solo lui. Ho cercato di proteggerla e dopo due giorni non c’era più», ha scritto sui social Michele Mascia, fratello della giovane. Gli investigatori non hanno per ora trovato riscontri concreti.

