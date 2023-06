«La tragedia di via Cadello: choc indelebile» 

«Porterò con me tanti ricordi belli. Ma anche quelli brutti, come la morte del piccolo Daniele investito in via Cadello: uno choc impossibile da dimenticare. Certamente il peggior episodio che mi sia capitato nella mia vita lavorativa». Guido Calzia ha ancora il volto rigato dalle lacrime. Ieri mattina le sue donne e i suoi uomini, colleghi che ha coordinato nell’ultimo anno e nove mesi al comando della Polizia Locale, si presentano nel cortile della caserma di via Crespellani. Lui, che dal primo luglio sarà a Roma per un nuovo importante incarico, non sa nulla. Quando vede schierati i poliziotti, non trattiene l’emozione. Ci sono anche il sindaco Paolo Truzzu e il presidente del Consiglio, Edoardo Tocco. Riceve due targhe: una dal suo personale, una dalla Polizia Metropolitana. «Grazie a tutti. Spero di aver dato qualcosa, perché io ho ricevuto tanto. Lascio il cuore qui».

Cosa succederà

Il futuro è a Roma. Richiamato prima dei tre anni che avrebbe dovuto fare a Cagliari. Impossibile dire di no: oltre a comandare il decimo gruppo di Ostia, sarà presidente della commissione per il concorso d’assunzione di 800 agenti nella Polizia Locale della capitale. E in vista c’è un incarico di responsabilità per il Giubileo 2025. E il primo cittadino cagliaritano sta già affrontando il problema del sostituto di Calzia. Entro venerdì dovrà firmare il nuovo incarico. Diverse le ipotesi in campo. La più probabile sembra quella della continuità, con la nomina a comandante dell’attuale vice, Davide Ullasci. Altrimenti ci potrebbe essere un dirigente a interim in attesa di trovare la persona giusta.

Gli obiettivi

Una cosa è certa: Calzia ha lasciato il segno. «Quando sono arrivato ho trovato una città al passo con i tempi. Aveva, secondo me, bisogno di qualcosa in più sul fronte della legalità e della sicurezza. Spero di aver fatto qualcosa di buono in questo senso». Uno dei settori con più risultati è stato quello dell’abusivismo: «Gli ambulanti e i gestori di furgoni paninoteche che occupavano illegalmente il suolo pubblico erano troppi. Perché si è intervenuto solo ora? Le irregolarità erano sotto gli occhi di tutti: servivano alcune concomitanze per poter agire. E forse serviva una persona che venisse da fuori». Su case e locali occupati, il fenomeno è in crescita: «A Cagliari così come in tutta Italia. Si potrà risolvere solo quando Comune, Regione e Prefettura faranno squadra per evitare che gli stabili liberati vengano subito rioccupati». Calzia è soddisfatto di quanto fatto in via San Paolo: «Era una situazione inconcepibile. In nemmeno due anni sono contento che questa area importante della città sia stata liberata da discariche, rifiuti pericolosi e attività abusive». Sulla malamovida «è stato decisivo il lavoro con le altre forze dell’ordine. E il nuovo regolamento di Polizia Locale servirà a dare più ordine nel centro storico». I rapporti con la politica? «Meravigliosi con il sindaco, che sarebbe da clonare, con gli assessori e con i consiglieri di maggioranza e opposizione. Ho lavorato in tutta libertà e spero di aver ripagato la fiducia che mi è stata data». Infine un messaggio ai cagliaritani: «Non abbiate paura di crescere. C’è bisogno di rendere Cagliari ancora più bella agli occhi dei turisti. Deve diventare la perla della regione».

I saluti

Truzzu avrebbe rinunciato a dover pensare a un successore con tanto anticipo. «Calzia ha guidato la Polizia Locale con competenza e passione. Siamo certi che porterai sempre nel tuo cuore un pezzo di Cagliari». Dispiaciuto anche Tocco: «È stato un eccellente uomo d'azione, sempre vicino ai suoi uomini facendoli sentire come lui». I colleghi Gesuina Olmetto e Davide Ullasci ricordano le tante doti del comandante: «Ha portato innovazione, risultati e professionalità facendo crescere tutto il corpo. Si é messo a disposizione con umanità e semplicità: vestiva la divisa con noi».

