La tragedia di Gaia, l’investitrice non era al telefono 

Si complica l’inchiesta sulla morte di Gaia Costa, la ragazza di Tempio investita e uccisa a Porto Cervo la mattina dell’otto luglio. La Procura di Tempio ha in mano elementi contraddittori su una circostanza fondamentale della vicenda, l’utilizzo del telefono al momento della tragedia da parte dell’indagata, Vivian Spohr. Stando a quanto trapela dagli uffici giudiziari, sullo smartphone della donna accusata di omicidio stradale non c’è traccia di telefonate o messaggi di qualsiasi tipo effettuati al momento dell’incidente. Per questa ragione (oltre all’esito negativo dei test su alcol e droghe e ai soccorsi prestati alla vittima) la donna non è stata sottoposta ad alcuna misura restrittiva.

Ma ora la Procura di Tempio ha un problema da risolvere, una questione delicatissima che deve essere necessariamente chiarita. Nel telefono sequestrato non c’è traccia di chiamate o messaggi, ma esisterebbe un fotogramma (del video che documenta l’incidente) nel quale si vedrebbe la persona indagata con un oggetto nella mano destra. Una circostanza che presto potrebbe essere oggetto di un accertamento tecnico non ripetibile disposto dalla pm Milena Aucone. Sarà disposta anche una consulenza sul funzionamento del suv della donna e sul funzionamento dell’assistenza alla guida (ADAS) con frenata automatica e avvisi sonori in caso di ostacoli.

