La tragedia del piccolo Richard, il pm chiede due condanne 

«Appeddu aveva una posizione di garanzia, e con la sua condotta attiva ha rimosso la grata dal fondo della piscina innescando la causale dell’evento morte del bambino». Sono le parole pronunciate ieri dal pm Riccardo Blefiori che ha sollecitato una condanna a un anno di reclusione per Alessandra Gusai e Sergio Appeddu, rispettivamente proprietaria e amministratore del residence “Gli ulivi” di Orosei dove il 2 settembre 2018 annegò in una piscina condivisa tra due strutture il piccolo Richard Mulas, 7 anni, di Irgoli.

L’incidente per l’accusa «è pacifico»: è avvenuto perché dal fondo venne rimossa una grata di protezione dove rimase incastrata la mano del piccolo. Nel sollecitare la condanna, il magistrato ha attribuito «la responsabilità della manutenzione della vasca» ad Appeddu. Col rito abbreviato era stato condannato a 5 mesi e 10 giorni di reclusione Mathias Winkler, lo svizzero proprietario del residence Holiday, struttura che condivideva la piscina con “Gli ulivi”. Gli avvocati di parte civile, Francesco Lai e Piera Pittalis, hanno sollecitato una provvisionale di 100 mila euro per ogni genitore. Ma per la difesa, gli avvocati Basilio Brodu e Adriana Brundu, «la piscina era a norma e la manutenzione quell’anno era affidata a Winkler». Inoltre, ha ricordato Brodu, «non c’è nessuna prova che fu Appeddu a togliere la grata».

Repliche e sentenza il 3 novembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA