La tragedia del carabiniere 11 anni dopo 

A undici anni dalla tragedia Orune ha ricordato Paolo Corbeddu, il carabiniere morto la notte del 21 agosto 2012, travolto da un’auto mentre era impegnato in un posto di blocco.

La cerimonia di commemorazione si è svolta lunedì, nel luogo della tragedia, alla presenza del sindaco di Orune Giovanna Porcu, del comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Elvio Sabino Labagnara, del parroco del paese don Andrea Biancu e dei familiari del brigadiere originario di Oliena. Erano presenti il fratello e i nipoti di Paolo Corbeddu. Il brigadiere, che aveva 58 anni, era molto noto e benvoluto a Orune dove prestava servizio. Venne travolto da un’auto mentre era impegnato in un servizio di controllo a un incrocio, sulla statale 389, a pochi chilometri dal paese. Intorno all’una, in piena notte, la vettura, che non si è fermata all’alt, ha ucciso il militare.

