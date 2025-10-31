VaiOnline
Fonni.
01 novembre 2025 alle 00:25

La tragedia dei ragazzi, lavori attesi entro l'anno 

Ad un anno dalla tragedia di “Caravai”, che costò la vita ai quattro giovani di Fonni, Lorenzo Figus, Marco Innocenti, Michele Soddu e Michele Coinu, la Provincia annuncia degli interventi nella Sp 69, tuttora sprovvista di guardrail. «Grazie al sostegno della Regione - dice il presidente Giuseppe Ciccolini - il nostro ente ha avviato un ampio programma di interventi che interesserà in particolare le arterie più critiche, tra cui la provinciale 69, dove entro l’anno sono previsti lavori mirati per migliorare le condizioni di sicurezza».

Nella comunità di Fonni resta un forte sentimento di tristezza con le famiglie dei giovanissimi raccolte nel dolore, Ciccolini esprime la sua vicinanza: «Quando accadde la tragedia mi ero insediato da poco più di un mese come amministratore straordinario della Provincia. Quel dolore è ancora presente e deve continuare a interrogarci su cosa possiamo fare, ogni giorno, per rendere le nostre strade più sicure». Sottolinea che la sicurezza è una priorità, specie in un’Isola che registra tra i tassi di mortalità stradale più alti d’Italia. E aggiunge: «Sappiamo che, per quanto si faccia, non sempre è sufficiente a scongiurare tragedie come quella di un anno fa. Ma la consapevolezza dei limiti non deve diventare rassegnazione: deve trasformarsi in impegno concreto e costante». E annuncia: «Dopo oltre un decennio in cui le Province sono state private delle risorse necessarie, oggi possiamo finalmente tornare a operare. Non per fare promesse, ma per fare la nostra parte con rispetto, misura e senso di responsabilità».

