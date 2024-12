La tragedia dei bambini: sì alla perizia 

Sarà una perizia chiesta dalla Procura di Nuoro tramite la formula dell’incidente probatorio a stabilire le esatte cause del cedimento di un solaio in una casa abbandonata che la sera di Pasquetta costò la vita a Patrick Zola e Ythan Romano, i due ragazzini di 15 e 14 anni morti mentre giocavano dentro un casolare diroccato dove erano andati con un compagnetto per giocare, nel quartiere di San Domenico Savio.

A chiederlo al giudice per le indagibi preliminari è il sostituto procuratore di Nuoro, Riccardo Belfiori, per verificare se e in che modo, l’eventuale condotta dei ragazzini abbia influito nel crollo. Ora bisognerà attendere la decisione del gip con la fissazione dell’udienza e le risultanze degli esperti.

Le indagini

La perizia sarà un punto fermo dell’indagine per acquisire con il contraddittorio delle parti, delle prove non rinviabili, in un’inchiesta che vede come atto dovuto quattordici persone iscritte nel registro degli indagati per omicidio colposo. Si tratta degli eredi, comproprietari del terreno su cui sorge la casa abbandonata da decenni.

Molti di loro non sono più residenti in città, alcuni si trovano a Londra, altri nel nord Italia. Così come fondamentale sarà la perizia dei telefoni dei ragazzini che potrebbero aver ripreso alcuni attimi prima di quella tragedia e spinto il titolare delle indagini ad approfondire le condizioni del rudere ante evento. Durante le indagini, sono diverse le persone sentite dagli inquirenti, anche i genitori che sono rappresentati dagli avvocati Angelo Magliochetti e Giuseppe Talanas.

La tragedia

Era il 1 aprile, sera di Pasquetta giornata di festa quando in città scattò l’allarme. Due ragazzini nel quartiere di San Domenico Savio erano andati a giocare in una casa disabitata ed erano rimasti sotto le macerie . Con loro c’era anche un altro amichetto, rimasto però fuori, e che avrebbe successivamente lanciato l’allarme. Immediato lo spiegamento di forze dei vigili del fuoco, polizia carabinieri.

Pericolo attuale

Una tragedia ancora fresca nella mente dei nuoresi che per lungo tempo hanno atteso la messa in sicurezza o il recupero degli stabili dismessi in città, problema ancora attuale, tanto da sensibilizzare anche i cittadini, pronti a segnalare accesi nelle strutture pericolanti, come avvenuto nell’ex brefotrofio qualche settimana fa. Stabile pericolosissimo, come l’ex Cacciara dietro viale Trieste e l’ex Motel Agip dove è iniziato un cantiere mettendo in sicurezza la struttura vigilata anche la notte.

Nelle settimane scorse il commissario comunale Giovanni Pirisi invece era intervenuto cercando di tamponare le situazione con la messa in sicurezza di alcuni stabili dell’amministrazione come l’ex Mattatoio, e la "Casa dei giochi" di Preda Istrada, alla periferia della città. Ma i ruderi accessibili sono ancora tanti. E spesso non bastano le transenne a fermare la voglia di esplorare degli adolescenti.

