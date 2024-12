La tradizione scende in piazza  

Il preambolo al concerto di Capodanno profuma di storia e tradizione. Prima che gli Zero Assoluto salgano sul palco la notte di San Silvestro, Tortolì serve l’antipasto con due giorni di appuntamenti in una rassegna diffusa fra centro abitato e zone di interesse culturali come il complesso archeologico di S’Ortali ‘e su Monti. È il Capodanno dei sardi, evento organizzato dall’associazione Amo il mio paese e sostenuto da Regione e Comune che hanno messo sul piatto 100mila euro suddivisi equamente. «Il Capodanno dei sardi rappresenta un momento di unione e orgoglio per tutta la comunità. È un’occasione per mettere al centro la nostra identità, le nostre tradizioni e il calore della Sardegna», afferma Valeria Ligas, presidente di Amo il mio paese.

Il programma

Si comincia domani con la visita a S’Ortali ‘e su Monti, il sito nuragico affacciato sul lido di Orrì. Sarà un viaggio nella storia millenaria della Sardegna durante il quale i visitatori potranno immergersi nella cultura della civiltà nuragica e prenuragica riscoprendo le antiche radici dell’Isola. Lunedì sera l’appuntamento è in piazza Rinascita, convertita per l’occasione in un palcoscenico unico con una serata di musica e balli tradizionali. Si alterneranno lo showman Giuliano Marongiu, la cantante Maria Giovanna Cherchi, il gruppo musicale Kombriccola, Laura Santucciu e Fabrizio Sanna, il coro Bachis Sulis di Aritzo e l’orchestra Voci e suoni di Sardegna, il suonatore di launeddas Roberto Tangianu e i gruppi folk Sant’Andrea e Sant’Anna di Tortolì.

Il concertone

«Iniziate a ripassare le canzoni perché tocca cantare». Così gli Zero Assoluto accendono la piazza, dando appuntamento alla sera del 31 dicembre. Dai propri canali social, Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci invitano Tortolì e la Sardegna al loro spettacolo. Rispetto agli anni scorsi, quando il Comune organizzava i concerti in via Monsignor Virgilio, tra il piazzale del multipiano e l’area Porrà, quest’anno si è scelto di trasferire l’evento in piazza Rinascita, luogo da valorizzare anche attraverso modifiche strutturali utili a ricavare percorsi più confortevoli per collegarlo alla strada dello shopping. Il concerto di fine anno può essere un test convincente.

