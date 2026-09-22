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Isili.
23 settembre 2026 alle 00:35

La tradizione non conosce crisi: in migliaia per “Artis e Ortus” 

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Artis e Ortus conferma il successo. Domenica l'arrivo della pioggia, seppure timida, nel pomeriggio, non ha scoraggiato i visitatori arrivati fin dal mattino all'apertura degli stands, oltre un migliaio secondo le stime del comune. «È stato veramente bello», hanno detto nello stand “le tegole di Agnese”, «vedere fin dal mattini tanta gente».

I numerosi visitatori arrivati molto presto, hanno potuto ammirare le varie mostre allestite sia dal comune che da artisti locali, mostre fotografiche, di pittura ma anche della tessitura. Un'arte questa che resiste grazie alla passione di Dolores e Daniela Ghiani. Per l'occasione sono state aperte le due case più antiche e ben conservate presenti in paese, abitazioni che conservano ancora arredi e corredi del passato, Casa Orrù e Casa Stagno.

Qui le persone hanno potuto rivivere scene di vita quotidiane grazie ai padroni di casa che, adeguatamente abbigliati hanno fatto rivivere i ricordi e la storia di un tempo ormai passato. Tutto esaurito anche nei tanti punti ristoro allestiti lungo il percorso dove era possibile prendere il cibo da strada, consumare un aperitivo accompagnato con gustose degustazioni, oppure mangiare piatti tipici Locali. «Isili ha mostrato la sua parte migliore», ha detto il sindaco Luca Pilia. «Una vetrina d'eccellenza per le nostre tradizioni artigianali e per le tradizioni orticole locali. Abbiamo accolto i visitatori all'insegna della bellezza, della condivisione e della valorizzazione del nostro patrimonio storico».

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