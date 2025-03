La tradizione incontra l’arte: un nuovo murale per il paese  

È stato recentemente completato il murale in via San Sebastiano a Furtei. L’opera raffigura il tessuto del tappeto sardo e una coppia di sposi vestiti in abito tradizionale. Questa scelta non solo valorizza le radici del territorio, ma promuove anche una connessione tra l'arte e la comunità locale.

«Un nuovo murale che racconta la contemporaneità e la tradizione», ha dichiarato il sindaco Nicola Cau.

L'intervento, finanziato con fondi comunali, si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione urbana, che ha compreso anche la decorazione della scalinata di piazza San Narciso. Quest’ultima, realizzata dall’artista selargino Nicholas Bembo qualche mese fa, si sviluppa sulle 20 alzate della scalinata, dove si possono ammirare figure maschili e femminili in costume sardo raffigurate mentre si tengono per mano, insieme ad altre decorazioni ispirate alla tradizione isolana.

Anche il murale di via San Sebastiano è stato realizzato da Bembo, che con il suo stile ha saputo interpretare l’identità locale e proiettarla in una dimensione artistica moderna. «Un comune di pochi abitanti, ma grande nel cuore e nelle idee innovative, con cui è un piacere collaborare», ha commentato l’artista. «Arricchire con decorazioni che richiamano il passato e la tradizione, ma che allo stesso tempo proiettano il paese verso un’arte contemporanea è sempre il mio obiettivo», ha aggiunto. «Il sindaco Cau è sempre pronto ad accogliere le novità, le nuove idee e la bellezza che c’è nell’arte», ha concluso Bembo.

RIPRODUZIONE RISERVATA