La tradizione di S’arzola rivive con il carro più antico 

C’è grande attesa anche quest’anno per lo svolgimento della tradizionale manifestazione di “S’arzola”, in programma domani nella zona Pip a cura dell’associazione Su sotziu de sos massoios. I rituali sono quelli immutati di una iniziativa promossa in maniera lungimirante per mantenere vive e tramandare le tradizioni della mietitura del grano. E quest’anno cì sarà una novità davvero importante che arricchirà l’iniziativa: verrà utilizzato per la prima volta il carro antico ricostruito fedelmente dai circa 20 soci dell’associazione. In maniera certosina ne hanno curato la realizzazione con legname e tecniche di un tempo. Saranno presenti alla manifestazione agricola persone di età avanzata, ma anche donne e qualche giovane, a testimonianza di quanto anche le nuove generazioni abbiano la volontà di capire e imparare. E d’altronde, in una comunità che ha profonde radici agropastorali e che ancora annovera molte aziende del settore, è fondamentale proporre un evento che metta in luce il processo che racchiude semina e coltivazione sino ad arrivare alla mietitura del grano. Ecco allora la festa S'arzola, il nome in sardo dell'aia, nella quale le spighe venivano battute e ventilate per separare i semi dalla paglia. Il grano è stato raccolto già nelle campagne del paese, mentre i covoni sono stati portati nell’area dove ha sede la stessa associazione. Come avveniva in passato, il rituale si concluderà con il pranzo sociale. ( s.c. )

