La tracca? È roba da ragazzi 

Hanno quattordici, diciotto, vent’anni. Sono la nuova leva delle traccas di Sant’Efisio, quelli che non hanno intenzione di abbandonare le tradizioni. Sono i giovani che hanno respirato la festa fin da quando erano nella pancia della mamma, figli di famiglie che a rendere omaggio al Martire guerriero non sono mai mancate. E allora eccoli qui questi ragazzi, in uno scantinato in via Marconi, a preparare la tracca insieme, a contare i giorni che mancano al Primo maggio. Perché Quartu ha una lunga tradizione che la lega a Sant’Efisio e da sempre è la città più rappresentata tra gruppi e carri.

Sempre presenti

Gabriele Argiolas, 20 anni, e i suoi fratelli Nicola e Antonio, 17 e 22 anni, alla Festa partecipano da sempre. Li portava la madre Katia Frau, ma eravamo lì anche quando mamma ci teneva in pancia», dicono: «Siamo nati con Sant’Efisio». E Gabriele, fiero, ci tiene a ribadire che «non ho mai perso un anno, tranne ovviamente quello del Covid, quando tutti si erano fermati. Forse, per apprezzare queste cose ci devi nascere. E poi qualcuno le deve pur portare avanti, le tradizioni, e fare in modo che non si perdano». Questi sono giorni frenetici: «Da un mese stiamo preparando il carro», dicono i tre ragazzi, «è bello e divertente, perché ci ritroviamo tutti insieme». La notte prima della sagra «non si dorme. L’emozione è troppo forte, e poi serve il tempo per gli ultimi ritocchi».

Un lavoro di squadra

Quello su cui saliranno è un carro della fine dell’Ottocento a ruote piene, che veniva utilizzato per caricare le pietre. L’aveva acquistato il nonno dei ragazzi, Luigi Frau, a Santu Lussurgiu. Pian piano prende vita con i tappeti, gli arazzi, i pizzi e tutti gli attrezzi della tradizione contadina. Martedì sera saranno sistemati anche i fiori. A bordo saliranno in 17 più sette a piedi, ma sono tanti di più tra amici, parenti e vicini, circa un trentina, a preparare tutto.

I giovanissimi

La più giovane è Lucrezia, 11 anni. «Sono salita sulla tracca appena nata e ora essere qui con i Frau a contribuire a prepararla è bellissimo. Anche mia madre ha sempre partecipato, respiro e vivo questa festa». Alessandra, invece, ha 14 anni: «Anche io partecipo da quando avevo un anno. La cosa più bella è ritrovare ogni volta persone che non vedi da tempo». La madre Elena Costa conferma: «Siamo tutti qui per aiutare ed è bellissimo. Ogni giorno è un’emozione vedere il carro prendere forma».

Le generazioni

Emozionata anche Katia Frau, che lascia il testimone ai figli: «È bello vedere che si appassionano, che coltivano le tradizioni». È così anche per il nonno dei ragazzi (e padre di Katia) Luigi Frau: «Già negli anni Trenta mio nonno andava alla Festa il sella a un cavallo. All’epoca i carri non esistevano. Passati gli anni, nel 1965 Mario Schirru mi chiese di fare il carro assieme a lui e con quello siamo sempre andati alla sagra per tantissimi anni. Dal 2011 poi la tracca ha iniziato a preparla mia figlia Katia». Saranno cinque le traccas quartesi che parteciperanno alla Festa di Sant’Efisio. Tre i gruppi a piedi: Città di Quarto, Su Idanu e Su Scrignu de Campidanu.