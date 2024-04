La tracca della città torna a Sant’Efisio 

Dopo un anno di assenza, alla festa di Sant’Efisio torna la tracca monserratina che rappresenta la Pro Loco e le antiche tradizioni della città. L’allestimento sarà curato dal socio storico ed ex presidente dell’associazione, Marco Picciau, che se ne occupa dal lontano 1969, insieme ad altri soci. Ci stanno lavorando ormai da settimane.

«Non posso che essere contento di poter nuovamente far partecipare la nostra tracca a Sant’Efisio», dice Picciau. «Stiamo definendo gli ultimi ritocchi per far sì che sia perfetta. Ci atteniamo scrupolosamente all’autenticità delle tradizioni di Monserrato. Tra le altre cose, appendiamo gli arredi tipici per cucinare: graticole, spiedi, cucchiai, forchette, poi aggiungiamo i tappeti e i pizzi e un po’ di verde con dei fiori ad abbellire il tutto». La presidente della Pro Loco Francesca Distinto aggiunge: «Un plauso ai nostri soci, volenterosi e partecipi, che da anni si occupano, con maestria e professionalità, di allestire la tracca. Quest’anno ci siamo adoperati per riportarla nuovamente alla sfilata. Rappresenta non solamente la Pro Loco, ma anche e soprattutto la cultura e le tradizioni di Monserrato. Siamo fieri e onorati di rivedere la Pro Loco sfilare con la tracca, in una delle più importanti feste della Sardegna».

RIPRODUZIONE RISERVATA