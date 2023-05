La torretta dell’acqua in comodato d’uso 

Gli spazi dell’ex torretta dell’acqua di via Carducci saranno concessi in comodato d’uso per due anni. Il Comune di Dolianova ha pubblicato l’avviso rivolto a istituzioni, fondazioni e associazioni culturali senza scopo di lucro. Il concessionario avrà l’obbligo di garantire l’accesso gratuito alla struttura in occasione di mostre o eventi. L’obiettivo è quello di tenere aperta la struttura in attesa di completare i lavori di riqualificazione dell’immobile.

Per la sistemazione dell’ex torretta, il Comune investirà 130mila euro di fondi del proprio bilancio. Dal maggio del 2022, gli spazi ospitano il Museo d’arte contemporanea gestito dall’associazione Casa Falconieri. Il comodato d’uso consentirà al Comune di tenere aperta la struttura risparmiando sulle spese di custodia e manutenzione. Per la durata della concessione, l’associazione beneficiaria non potrà ricevere contributi comunali escluse le spese per energia, acqua e gas. (c. z.)

