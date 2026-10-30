La Torres vuole l’impresa a Pescara 

Una Torres stoica prova a giocarsela anche sul campo del Pescara (inizio alle 14.30) appena retrocesso dalla Serie B e ben intenzionato a tornarci, in una sfida tra due formazioni appaiate in classifica con 18 punti. La squadra sassarese allenata da Greco sembra tornata al calcio di 30 anni fa, non solo perché con 7/8 infortunati ha una panchina cortissima, ridotta a soli tre cambi senior, ma anche perché i giocatori riescono a metterci un cuore e un agonismo che li porta ad andare oltre la fatica e i propri limiti.

Proprio come il calcio di una volta, quando i giocatori non facevano scenate ad ogni contatto e restavano in campo anche con vistose fasciature o con i crampi. «Questo spirito lo abbiamo sempre avuto», puntualizza il tecnico Greco, «ma in effetti ora siamo costretti a dividere la fatica su meno giocatori. Fortunatamente diversi ragazzi sono duttili e quindi posso anche far fronte all’emergenza».

Le variazioni

Assenti i difensori Nunziatini e Kebbeh, il regista Mastinu dopo il grave infortunio di domenica contro il Guidonia, il centrocampista Pennington, il trequartista Lunghi e le punte Di Stefano e Sorrentino. Difficile che Scotto sia pronto per il rientro da titolare in attacco, per bene che vada potrà al massimo giocare qualche minuto a gara iniziata. In attacco, insieme a Bunino come centravanti e al trequartista Carboni (per lui già due gol su azione) potrebbe giocare come altro trequartista Zecca: «Ha le caratteristiche per farlo», spiega Greco e in effetti l’esterno destro è quello con la migliore propensione ad arrivare al tiro, grazie anche al tempismo nella chiusura della diagonale offensiva.

Così come Corsinelli può essere impiegato non solo sulla fascia sinistra, ma anche in mezzo al campo. Il jolly Masala è pronto come sempre a ricoprire qualsiasi ruolo serva: ha già fatto il mediano, l’esterno e il trequartista. In difesa ballottaggio tra Zanandrea e Scaringi, con leggera preferenza per il primo.

Gli avversari

Rendimento equilibrato per il Pescara tra casa e trasferta, gli abruzzesi però tra le mura amiche hanno subito solo 4 reti. Metà portano la firma dello Spezia, unica avversaria ad avere violato lo stadio Adriatico. Il Pescara tende a incassare gol e soprattutto a realizzarli dopo l’intervallo, con predilezione per i primi 10 minuti del secondo tempo. Non c’è un bomber che spicca: Merola e Parigi hanno 3 reti a testa, D’Ausilio 2 e poi ci sono ben sette giocatori con un gol.

Il tecnico Antonio Buscè, che ha vinto col Rimini la Coppa Italia di categoria, utilizza sia la difesa a quattro sia quella a tre, ma sempre con almeno tre giocatori offensivi. Nell’organico, imbottito di giocatori che hanno fatto sia la Serie A sia la B, da segnalare il ritorno del portiere Fiorillo, gli esperti difensori Capellini, Pellacani, Letizia e Altare (visto in A col Cagliari), il centrocampista Valzania e l’attaccante Inglese.

Probabile formazione

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Berto, Antonelli, Zanandrea (Scaringi); Zecca (Masala), Brentan, Corsinelli, Liviero; Carboni, Masala (Zecca); Bunino. Allenatore Greco.

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