La Torres vuol vincere a Sassari  

È l'unica lacuna che ancora la Torres di Greco non ha colmato: la vittoria in casa. Assodato che i rossoblù in trasferta viaggiano forte, ora c'è da ottenere il successo al “Vanni Sanna” rimasto all'asciutto dopo la prima giornata. Alle 14.30 i rossoblù affrontano la Vis Pesaro ed è davvero l'occasione per provare a mettere la testa fuori dai playout per la prima volta. Il Perugia osserva il turno di riposo per l'esclusione del Rimini, la Sambenedettese è impegnata a Ravenna, il Bra giocherà domani sul campo del Carpi che ha bisogno di punti per stare fuori dai guai. «La vittoria manca da tanto ed è una soddisfazione che vogliamo dare alla nostra gente, oltre che alla classifica, anche perché il calendario inizia ad accorciarsi», ha detto il tecnico Alfonso Greco nel presentare il match.

Pesaro in affanno

Nel girone di ritorno i marchigiani hanno conquistato solo una vittoria (2-1 sul campo della Pianese), un pareggio (1-1 casalingo col Forlì) e hanno incassato ben cinque sconfitte precipitando al decimo posto, l'ultimo utile per disputare i playoff. Oltretutto in chiusura di mercato di riparazione hanno ceduto il bomber Stabile (6 gol) alla Virtus Entella e a Sassari potrebbe non giocare Vezzoni, che con 4 gol è il secondo realizzatore. Insomma, non certo una squadra che attraversa un buon momento. Greco però avverte: «La Vis Pesaro è sempre una squadra fastidiosa da incontrare».

Difficile che la formazione marchigiana imposti una gara spavalda, c'è da aspettarsi una condotta piuttosto prudente al di là del modulo (difesa a tre o a quattro) quindi sarà una partita diversa dalle ultime due trasferte, dove la Torres se l'è vista contro avversarie che hanno giocato a viso aperto. «Sappiamo che il nostro modo di attaccare dipende anche da cosa fanno gli avversari, ci stiamo lavorando, ma quello che conta è la cattiveria che si mette in campo che non deve mai mancare».

Dubbi e scelte

La Torres sarà ancora senza l'esterno Zambataro per un problema fisico. L'allenatore ha anche accennato a qualche giocatore acciaccato dalla doppia trasferta, ma non ha fatto nomi: «Ho 21 giocatori, tutti sono coinvolti e non ho una formazione standard, gioca chi sta meglio». Probabile che in attacco torni Luciani, sarà affiancato da Sorrentino e Di Stefano o Mastinu. Sulla fascia sinistra dovrebbe giocare Liviero. L'unica alternativa, senza Zambataro, è quella di Nunziatini, se non viene proposto in difesa.

Formazione Torres (3-4-2-1): Zaccagno; Baldi, Antonelli, Nunziatini (Zanandrea); Sala, Giorico, Brentan, Liviero; Mastinu, Sorrentino; Luciani.

RIPRODUZIONE RISERVATA