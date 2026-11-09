La Torres vola ma lo stadio è sempre vuoto 

La squadra dal rendimento casalingo più elevato di tutta la Serie C gioca al “Vanni Sanna”, ma a Sassari se ne sono accorti in pochi. Contro il Latina soltanto 2.431 spettatori a vedere la Torres vincere 2-0. Difficile spiegare il perché. Lo stesso allenatore Alfonso Greco ha detto: «Non so sinceramente perché non abbiamo riacceso ancora l’entusiasmo. Ci teniamo stretti i soliti che ci sono, spero che piano piano possa venire sempre più gente».

Possibile che lo slancio avuto dopo le due grandi stagioni chiuse al secondo e terzo posto si sia già esaurito? Non si può neppure parlare di risultati deludenti: i rossoblù sono al quarto posto, collocamento quasi miracoloso per un organico ridotto all’osso che in due mesi ha dovuto rinunciare a cinque, sei e persino otto giocatori.

In discesa

L’allenatore rossoblù ha assistito alla costante discesa. Il dato di domenica è sotto la già bassa media di questo campionato: 2.708 tagliandi tra biglietti e abbonamenti. Nono posto nel girone. Cifre persino in calo rispetto a quelle dell’anno scorso (2.982 spettatori di media) dove le tante sconfitte nei primi mesi hanno costretto i sassaresi a giocarsi la salvezza ai playout.

Dalla stagione 2023/24, quella del secondo posto con la partenza sparata di 7 vittorie consecutive, la Torres ha perso un migliaio di spettatori. Dai 3.763 tifosi a partita di tre anni fa, il “Vanni Sanna” ha visto allargarsi le chiazze di seggiolini non occupati, specie nel settore Distinti. Ancora due anni fa gli spettatori superavano le 3.500 unità.

Fortino inespugnabile

Solo Trento, nel Girone A, ha conquistato gli stessi punti tra le mura amiche: 19 sui 21 a disposizione nelle sette partite interne. E giusto per aumentare il disappunto su un raffreddamento poco giustificabile, persino nel magnifico girone d’andata chiuso al secondo posto la Torres aveva meno punti in casa dopo tre mesi: 17 sui 21 disponibili.

La Torres ha battuto al “Vanni Sanna” Sambenedettese (1-0), Ostiamare (3-2), Pianese (2-1), Atalanta Under 23 (2-1), Guidonia Montecelio (2-0) e Latina (2-0). Media reti segnate: 2. Unica gara non vinta contro il Vado, 0-0 solo perché i rossoblù non riuscirono a sfruttare ben otto palle-gol. Insomma c’è tutto quello che desidera il tifoso: una squadra che vince sempre o quasi in casa e che riesce a giocare col cuore superando anche le assenze.

Calendario e rientri

Ora un duro trittico che inizierà col posticipo lunedì prossimo a Perugia, poi al “Vanni Sanna” ecco la capolista Spezia e quindi nuova trasferta rischiosa a Ravenna, contro l’unica che sembra in grado di inseguire i liguri. Sarà arduo reggere l’andatura attuale, eppure solidità e carattere sono ormai nel Dna del gruppo. Ci sono poi due rientri che allungano finalmente la panchina e che Greco ha già ributtato nella mischia nella ripresa col Latina: l’attaccante Scotto (finalmente Bunino non è l’unica punta) e il difensore Nunziatini. Dovrebbe tornare pure Antonelli. Se non lunedì, tra due settimane dovrebbe essere il turno di Pennington.

RIPRODUZIONE RISERVATA