la torres vince e può respirare 

Imolese 0

Torres 1

Imolese (4-4-2) : Rossi; Cerretti, Camilleri, Serpe, Eguelfi; Mamona (30' st Likendja), Bertaso (8' st Faggi), Zanini, Agyemang (12' st Rocchi); D'Auria (12' st Perez), Simeri. In panchina Adorni, Capozzi, Paponi, De Feo, Antognoni, Macario, Doda, Ballanti, Bensaja. Allenatore Anastasio.

Torres (4-3-1-2) : Salvato; Lombardo (48' st Fabriani), Antonelli, R. Pinna, Liviero; Gianola, Lora (33' st Bonavolontà), Masala; Lisai (41' st Saporiti); Scappini (33' st Ruocco), Diakite (48' st Scotto). In panchina Carboni, Garau, Girgi, Tesio, Carminati,Campagna. Allenatore Sottili .

Arbitro : Maccarini di Arezzo.

Rete : 9' st Diakite.

Note : espulso al 18' st Camilleri per doppia ammonizione. Ammoniti Bensaja, Camilleri, Bonavolontà, Diakite. Recupero 1' pt-5' s t.

Imola. La Torres del “corsaro nero” Diakite conquista tre punti pesantissimi con l'Imolese: valgono il +11 sul fanalino di coda e i due risultati di distanza dai playout. Vittoria meritata dei rossoblù con un'avversaria mediocre (all'andata era finita 0-0) su un campo pesante. Il tecnico Sottili fotocopia il modulo 4-3-1-2 con qualche variazione. Col rientro di Masala e Gianola da mezze ali, Lora gioca da play basso. I sassaresi hanno l'iniziativa e costruiscono molto sulle fasce, ma i cross precisi sono pochissimi. L'Imolese fa qualche ripartenza ma propone davvero scarsa qualità nel gioco.

Subito in partita

Al 2' chiusura maldestra della Torres e Simeri scatta da solo, ma sull'accorrere di Riccardo Pinna allarga il tiro. Punizione da destra del mancino Liviero direttamente in porta, respinta coi pugni da Rossi. Al 22' traversone da destra di Lombardo e incornata di Lisai, che però non gira la palla in rete. Altra palla ghiotta due minuti per Diakite in area, ma stoppa male e perde il tempo del tiro. Proteste dell'Imolese al 27' sulla caduta di Agyemang in area.

Crescono i sassaresi

Nella ripresa la Torres è più offensiva. Al 50' Lisai in mezzo e Scappini devia di testa, ma Rossi blocca. Il gol al 57' è l'azione più lineare: Lisai a sinistra per Liviero, che serve una palla rasoterra: in scivolata Diakite segna. Al 63' espulso Camilleri per doppia ammonizione. Al 67' raddoppia Scappini al volo in spaccata, ma assistente e arbitro annullano misteriosamente. Nel finale brivido in area sassarese per una mischia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata