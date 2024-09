La Torres vede la vetta 

Sassari. La Torres può agganciare il primo posto. Con il colpaccio di Campobasso si è portata a -3 dalla vetta e mercoledì recupera la gara del “Vanni Sanna” contro il Milan Futuro. Sette punti in tre partite sono un buonissimo bottino in una stagione dove non c'è una Torres capace di fare en plein per sette giornate di fila (nessuno è a punteggio pieno, la Virtus Entella ha pareggiato col Carpi) e neppure un Cesena superiore a tutte le altre formazioni.

I rossoblù di Greco in questo campionato devono badare al sodo. E a Campobasso lo hanno fatto, come evidenzia il capitano e match winner Gigi Scotto: «Una vittoria che vale tanto su un campo difficile contro un’avversaria che caratterialmente ha fatto una partita importante. Non c’era da andare di fioretto e siamo stati bravi a interpretarla. Sappiamo che possiamo fare meglio ma certe partite vanno giocate con cattiveria e fisicità».

Buone notizie

Non era semplicissimo affrontare una gara con una difesa e un centrocampo rivoluzionati a causa delle assenze, alcune dell’ultima ora: al posto del terzetto difensivo Idda, Antonelli e Dametto (i più utilizzati l’anno scorso) hanno giocato Fabriani, Coccolo e Mercadante fornendo una prova rassicurante, a dimostrazione che la rosa ha realmente un ricambio di valore per ogni ruolo. A centrocampo il tecnico Greco ha dovuto iniziare con due mediani (Masala e Brentan) e nessun regista perché Giorico era reduce da infortunio e Mastinu aveva avuto l’influenza. Sono entrati nella ripresa per gestire la palla e l’hanno fatto per mezzora. In avanti la Torres continua a creare, soprattutto sulla fasce con Varela e Guiebre che hanno accelerazioni irresistibili.

Più in generale la Torres è piaciuta perché in una gara durissima dove il Campobasso ha fatto qualche fallo piuttosto pesante, ha mantenuto la calma, come evidenziato pure dal tecnico Alfonso Greco: «Siamo stati bravi a non cadere nella trappola del nervosismo».

Da migliorare

Nonostante la superiorità numerica la Torres non è riuscita a fare il secondo gol per mettere in sicurezza il risultato e, anzi, nell’ultimo quarto d’ora si è fatta schiacciare e ha rischiato di venire raggiunta. Con onestà Gigi Scotto ammette: «Dopo il vantaggio sono venuti fuori un po’ i fantasmi di Pescara. Potevamo chiuderla prima. Ora pensiamo a mercoledì e non sarà facile perché loro hanno giovani di talento. Dobbiamo recuperare energie e qualche giocatore, ed essere pronti anche a mascherare assenze dell’ultimo momento come a Campobasso».

Da un punto di vista tattico il ritorno da titolare di Zecca sulla destra, con Varela nella stessa fascia, ha mostrato che gli automatismi tra i due vanno ancora trovati, tanto che nel secondo tempo Varela è stato spostato a sinistra.

Finora poi la Torres ha giocato senza un centravanti, perché Diakite è rimasto ancora fuori e il neo acquisto Nanni non ha debuttato. La Torres deve quindi ancora sperimentare sul campo il modulo con una prima punta vera.

