La torres tra acquisti e cessioni 

Sassari. C’è lo staff tecnico, con a capo Michele Pazienza. Sono state fissate le date del ritrovo, il 14 a Sassari, e del ritiro, dal 17 al 30 luglio a Sappada. È stato persino confermato il responsabile del settore giovanile, Luca Raineri, ed è stato nominato il nuovo responsabile della Scuola calcio, Ivan Cirinà. Mancano le operazioni di mercato. Anche se qualcosa dovrebbe sbloccarsi questa settimana.

La rosa

La Torres ha 25 giocatori sotto contratto più due giovani del vivaio, l’attaccante Andrea Fois e il difensore Cristian Frau, che non entrano nel limite dei 23 contratti professionistici ma sono un’ipoteca sul futuro disegnato dalla riforma Zola che, per la Serie C, punta sui giovani.

Il fatto che ci siano così tanti rossoblù con un contratto di ancora uno o due anni è una medaglia dalle classiche due facce. Da una parte c’è la certezza di avere un buon gruppo che in due stagioni ha saputo ottenere un secondo e un terzo posto in campionato; dall’altra il problema di una rosa che già era la più vecchia della categoria (30 anni di media) e che nel 2025/26 avrà un anno in più, con pochi margini di crescita sia tecnica sia atletica.

Rumors

Praticamente nulle le voci per quanto riguarda i giocatori in entrata. Mentre sulle uscite ci sarebbe interesse per tre giocatori: Brentan, Fischnaller e Scotto. Proprio Gigi Scotto, che pare piaccia a Casertana e Sambenedettese, sembra essere il giocatore con più possibilità di lasciare Sassari.

Appare poi difficile una conferma per le punte Goglino e Sanat, che potrebbero essere ceduti ancora in prestito. Per quanto riguarda il portiere Maran, l’anno scorso al latte Dolce dove ha disputato una buona stagione, se rientrasse sarebbe utilizzato come secondo di Zaccagno, che ha avuto un rendimento molto costante e quindi lascerebbe solo le briciole a eventuali cambi.

Più probabile invece l’inserimento del difensore Luca Coccolo (era stato dato in prestito alla Pro Patria), che ha 27 anni e può servire a ringiovanire un reparto dove a parte Fabriani, 23 anni, gli altri sono tutti Over 30: Mercadante (30 anni), Dametto (32), Antonelli (35) e Idda (37). Naturalmente le scelte dipenderanno anche dal sistema difensivo: Greco utilizzava la difesa a tre con due esterni a tutta fascia, se Pazienza dovesse puntare sulla difesa a quattro allora come terzino potrebbe essere coinvolto Zambataro. Invece sia Liviero sia Zecca hanno caratteristiche più offensive.

