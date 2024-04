La Torres sul divano attende il suo turno 

Sassari. Tre giorni di meritatissimo riposo e poi da giovedì pomeriggio la Torres inizia a lavorare per il sogno che è diventato un obbiettivo: la promozione in Serie B. L’allenatore Alfonso Greco, dopo lo slittamento delle prime date degli spareggi dovuto al ricorso del Taranto, ha dichiarato: «Abbiamo tre settimane per prepararci. L’importante è mantenere l’atteggiamento avuto durante tutto il campionato. Siamo pronti a giocarci le nostre carte, perché se saremo cattivi e concentrati potremo dire la nostra».

La Torres è la seconda più sorprendente dei tre gironi, perché nel raggruppamento A il Padova e il Vicenza, club che hanno disputato anche diversi campionati di Serie A, sono arrivati secondo e terzo. Nel girone C invece la seconda piazza è andata all’Avellino, altra società blasonata.Le tre seconde, quindi anche i rossoblù, entreranno in lizza nel quarto turno dei playoff nazionali, quelli che decideranno le quattro semifinaliste. Gare di andata e ritorno previste il 21 e 25 maggio, con i sassaresi che giocheranno il secondo match in casa grazie al miglior piazzamento. Sul campo piemontese del Pineto il tecnico Greco ha messo in campo praticamente tutta la panchina: «Se lo meritavano, perché è anche grazie a chi ha giocato meno ma ha tenuto alta l’intensità degli allenamenti che sono arrivati questi risultati e ho avuto le risposte che mi aspettavo».

La gara di Pineto ha confermato il pieno recupero anche mentale di Kujabi, che col suo dinamismo può fare tanto al centrocampo, e l’imprevedibilità di Sanat, che può inventarsi il gol dal nulla come dimostrato nell’azione del 2-0.

RIPRODUZIONE RISERVATA