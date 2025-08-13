«La Torres sta crescendo» 

Torres 2

Alghero 0

Torres primo tempo (3-4-1-2) : Zaccagno; Biagetti, Idda, Mercadante; Zecca, Giorico, Masala, Iovieno; Lunghi; Musso, Diakite (29’ Bonin). Allenatore Pazienza.

Torres secondo tempo (3-5-2) : Petriccione; Fabriani, Antonelli, Stivanello; Lattanzio, Giorico (30’ st Dumani), Brentan, Iovieno, Nunziatini; Fois, Bonin. In panchina Carboni.

Alghero (3-4-3) : Carta (1’ st Piga, 35’ st Marras); Mereu (1’ st Sanna), P. Pinna (1’ st Scanu), Scognamillo (7’ st Oggiano), Baraye, Carboni (1’ st Chessa), Barboza (10’ st Mula), Olaizola (15’ st Cossu, 40’ Nieddu); Fadda (1’ st Daga), Pinna A (1’ st Manunta), Rocuzzo (16’ st Virdis). In panchina Martinelli. Allenatore Giorico.

Arbitro : Selva di Alghero.

Reti : pt 22’ Masala; st 17’ Bonin.

Castelsardo. A tre giorni dall’apertura della stagione con la gara di Coppa Italia (sabato al “Vanni Sanna” con il Livorno) la Torres cresce ma non è ancora brillante. Al Comunale di Castelsardo i rossoblù allenati da Michele Pazienza si impongono 2-0 nell’amichevole con l’Alghero. Una vittoria solida ma non spumeggiante contro un’avversaria retrocessa in Promozione anche se con l’obiettivo di risalire subito in Eccellenza.

Il tecnico Pazienza ha dovuto fare ancora a meno del regista Mastinu e non ha schierato la punta Di Stefano e il trequartista Carboni. Questo ha tolto un po’ di inventiva nella costruzione della manovra. Primo tempo senza correre rischi, ed è buona notizia, magari producendo pochino in attacco, comunque con buoni ritmi. È stato il centrocampista Masala a metà frazione a sbloccare il risultato, a conferma delle doti da goleador che lo vedono sempre tra i più prolifici rispetto al minutaggio. Nella ripresa centrocampo a 5 e gol per Bonin, che aveva come compagno di reparto Fois.

I commenti

Per il capitano Riccardo Idda «la condizione è buona, l’atteggiamento giusto. Stiamo mettendo minuti sulle gambe. Naturalmente c’è ancora da migliorare sotto l’aspetto del gioco e della sua velocità». Il tecnico Pazienza: «Mi interessava fare un buon allenamento prima delle partite vere. Abbiamo fatto una buonissima seduta di allenamento. Il percorso di crescita continua».

RIPRODUZIONE RISERVATA