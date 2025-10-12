la torres spreca e manca la vittoria 

Vis Pesaro 0

Torres 0

Vis Pesaro (3-4-1-2) : Pozzi; Zoia, Tonucci (1’ st Primasso), Ceccacci; Vezzoni, Pucciarelli, Nina (18’ st Giovannini, 29’ st Berengo), Tavernaro (14’ st Bove); Di Paola; Jallow (1’ st Stabile), Nicastro. In panchina Guarnone, Fratti, Ferrari, Forte, Beghetto, Franchetti, Ascione, Ventre. Allenatore Stellone.

Torres (3-5-2) : Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Mercadante; Zecca, Sala, Brentan (43’ st Masala), Lunghi (43’ st Carboni), Scheffer (21’ st Dumani); Di Stefano (28’ st Starita), Diakite (28’ st Musso). In panchina Petriccione, Marano, Lattanzio, Biagetti, Idda, Nunziatini, Bonin. Allenatore Pazienza.

Arbitro : Esposito di Napoli.

Note : espulso Pinna al 41’ st (proteste). Ammoniti Jallow, Tonucci, Di Paola, Zecca, Diakite, Ceccacci. Recupero 3’ pt-7’ st.

Pesaro. Manca solo il gol alla travolgente Torres del secondo tempo. E anche un rigore, diventato tabù come la rete. Sul campo della Vis Pesaro finisce 0-0 ma questa volta nulla da dire sulla prestazione della squadra dell’allenatore Pazienza, che propone una seconda frazione dal ritmo elevato. Non basta creare sette occasioni nitidissime: tra prodigi del portiere e scarsa freddezza delle punte (soprattutto Di Stefano) la gara non viene sbloccata. Sarebbe stata una vittoria meritata e pesantissima per la classifica (uscita dalla zona playout) e il morale.

Primo tempo

Pesaro senza Paganini e Di Renzo, Torres senza Mastinu e Giorico. Il tecnico Pazienza inizia con Diakite titolare e Scheffer sulla fascia sinistra. La squadra nei primi 25 minuti gioca con fluidità e finalmente si rivede la manovra anche sulle fasce, sia a destra che a sinistra dove Scheffer è molto attivo.

Il primo pericolo al 3’: Diakite fa da torre per Di Stefano che calcia potente sfiorando il palo sinistro. Al 5’ su angolo i padroni di casa vanno vicinissimi alla rete: Nina incorna e Zaccagno ha il riflesso giusto, poi furibonda mischia in area piccola con almeno dieci giocatori e i rossoblù si salvano col fischio arbitrale per un fallo. Bella ripartenza al 15’ con Zecca che da destra mette in mezzo per Diakite il cui tiro in corsa viene contrastato da un difensore in angolo. Al 38’ punizione calciata da Di Paola in porta (barriera sistemata male), Zaccagno si distende e blocca.

Secondo tempo

Da una punizione marchigiana Lunghi riparte dalla propria trequarti e divora il campo ma entrato in area si fa respingere il tiro da un difensore. Ci prova 2’ dopo Di Stefano in area: respinge il portiere. Bellissima azione al 63’ con Di Stefano che scambia con Diakite e va al tiro ma trova la grande risposta del portiere. Al 67’ Zecca mette in mezzo ma Diakite colpisce goffamente. Al 69’ ripartenza di Di Stefano che però serve troppo lungo Diakite. Incredibile Di Stefano al 71’ dopo la sgroppata di Sala: l’attaccante tira sul portiere. Altro contropiede ma stavolta è il neo entrato Starita a calciare sull’esterno.Nuova occasione per la Torres ma Lunghi spreca l’assist di Sala tirando sul portiere. All’85’ ben due trattenute in area ai danni di Musso prima e Dumani poi, ma non c’è rigore neppure dopo il Var.

