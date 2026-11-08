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Serie C.
09 novembre 2026 alle 00:45

La Torres spicca il volo 

Latina battuto nonostante le assenze: sassaresi quarti 

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Torres 2

Latina 0

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Berto, Scaringi, Zanandrea (31’ st Nunziatini); Zecca, Giorico, Brentan, Corsinelli; Masala, Carboni (23’ st Scotto); Bunino (31’ st Liviero). In panchina Tirelli, Pennington, Pinna, Fini, Palazzo, Mulas, Sotgiu, Fancello, Tribuna, Migheli. Allenatore Greco.

Latina (3-4-1-2) : Mastrantonio; Marenco, Bruscagin, Calabrese (13’ st Keita); Tomaselli (25’ st Sylla), De Cristofaro (13’ st Plescia), De Ciancio, Ercolano; D’Angelo; Gagliano (13’ st Castorri), Baez (31’ st Riccardi). In panchina Basti, Capasso, Porro, Sussi, Di Giovannantonio, Carillo, Lipani, De Marchi. Allenatore Volpe.

Arbitro : Rendi di Pesaro.

Reti : st 5’ Bunino, 19’ Corsinelli.

Note : ammoniti Zanandrea, Tomaselli, Calabrese, Giorico; spettatori 2.341 (21 ospiti).

Sassari. Torres inarrestabile in casa. La sesta vittoria a Sassari è conquistata con un’autorità tale da far sembrare il Latina poca cosa, tanto che Zaccagno non effettua una sola parata. Il 2-0 porta la firma di Bunino e Corsinelli, terminali di una squadra che ha giocato con determinazione, maturità e anche fisicità. I rientri (nella ripresa) dell’attaccante Scotto e del difensore Nunziatini sono altre buone notizie per un organico senza sette giocatori: Sorrentino, Di Stefano, Mastinu, Lunghi, Antonelli e Kebbeh, più Pennington in panchina ma non ancora pronto.

La cronaca

La Torres utilizza più del solito i lanci lunghi, specie del portiere, e Bunino fa bene la boa. Nel primo tempo ci provano Bunino al 9’ (fuori misura) e Carboni su corner diretto verso la porta (interviene il portiere). Al 5’ della ripresa Zecca intercetta sulla trequarti e serve Carboni, che appoggia per Bunino in area: il centravanti non perdona. Al 64’ Zecca accelera e serve Corsinelli che in corsa raddoppia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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