la Torres spera, la tharros cade 

Prima giornata di ritorno d’Eccellenza: vola l’Atletico Uri, il Caprera non molla e insegue a tre punti. Una sconfitta e una vittoria per le due squadre sarde del girone A di Serie C: la Tharros perde di misura nella trasferta ligure con l’Angelo Baiardo, la Torres vince con il Monterosso e continua la corsa alla salvezza.

La leader

Settimana perfetta per la capolista Atletico Uri, che prima si riprende la vetta solitaria e poi si conferma leader. Le giallorosse nel recupero della sesta giornata si impongono 6-0 in casa contro la Cos Sarrabus Ogliastra con le doppiette di Virdis e Meloni re le reti di Cherubini e Congia; poi a distanza di tre giorni le sassaresi completano l’opera nel big match della prima giornata di ritorno, vinto 2-1 contro la Real Sun Service con i gol di Arca e Virdis (le rivali sono andate a segno con la capitana Fiori), e bissano il successo ottenuto una settimana fa in Coppa Italia.

Consolida il secondo posto un Caprera che non concede sconti al Selargius, sconfitto 6-1: Dos Santos, Avellino, Troiano, Bibi e la doppietta di Gasmi piegano le granata (in gol con Di Giovanni). Dopo aver conquistato il primato del girone C di Coppa Italia e il conseguente accesso alle semifinali grazie al pareggio nel posticipo di lunedì scorso col Castello Cagliari (un 1-1 firmato dalle reti di Murgia e Pinna), la Pgs Audax Frutti d’Oro supera il Maracalagonis per 1-0 (ancora con Pinna) e si porta al quarto posto solitario in attesa del posticipo di questo pomeriggio che mette di fronte il Castello Cagliari e la Gioventù Assemini.

Il derby d’Ogliastra infine va al Tortolì: Melis, Scattu, Incollu, Ghisu e Tangianu siglano la cinquina contro la Cos Sarrabus Ogliastra (in rete con Mereu e Lobina). L’Eccellenza si ferma nel prossimo weekend per dare spazio alla Coppa Italia.

Sassaresi ok

Una rete di Traverso a inizio primo tempo condanna al ko la Tharros in trasferta contro l’Angelo Baiardo. Non basta alle oristanesi un’ottima prestazione sotto la pioggia insistente per evitare la settima sconfitta (la seconda consecutiva), che lascia la squadra al decimo posto in classifica con venti punti. Dopo la sosta le biancorosse riceveranno la matricola terribile Lesmo per sfatare il tabù casalingo: la Tharros non vince in casa dalla terza giornata dello scorso 22 settembre.

Successo pesante invece per la Torres, che grazie a Uzzanu e Pinna coglie tre punti importanti contro il Monterosso e consolida il terzultimo posto. Alla ripresa, per la sesta di ritorno, le rossoblù faranno visita alla Pro Sesto.

