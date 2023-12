La Torres spaventa il Cesena 

Cesena 1

Cesena (3-4-1-2) : Pisseri; Pieraccini, Prestia, Silvestri; Pierozzi, Francesconi (27’ st Varone), De Rose, Donnarumma; Berti (21’ st Saber); Sphendi, Kargbo (21’ st Corazza). In panchina Velaj, Siano, Pitti, Chiarello, Bumbu, Ogunseye, Coccolo, David, Piacentini, Giovannini. Allenatore Toscano.

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca, Giorico (30’ st Cester), Mastinu, Liviero; Scotto (34’ st Masala), Ruocco (43’ st Menabò); Fischnaller. In panchina Garau, Petriccione, Pinna, Kujabi, Goglino, Siniega, Nunziatini, Lora, Mandrelli, Sanat, Fabriani, Pelamatti. Allenatore Greco.

Arbitro : Perri di Roma.

Reti : secondo tempo 3’ Sphendi, 6’ Fischnaller.

Note : ammoniti Mastinu, Kargbo, Fischnaller, Cester. Recupero 2’ pt - 4’ st.

Cesena. Alla pari con una squadra costruita per la serie B. Il Cesena non riesce ad andare in fuga come sperava, la Torres non riesce a sorpassare e resta a -2 dalla vetta. Il pareggio 1-1 conferma la forza della squadra romagnola ma anche la grande stagione dei rossoblù, capaci di ribattere colpo su colpo alla capolista. Esemplare proprio il botta e risposta nel secondo tempo: rete di Sphendi al 48’ su accelerazione di Kargbo, risposta 3’ dopo di Fischnaller imbeccato da Zecca.

Non solo tecnica, giocate e organizzazione tattica di categoria superiore, ma anche pubblico da serie cadetta: quasi 13mila spettatori con una presenza di tifosi sassaresi che ha sfiorato le 700 unità. E anche, va detto, ottimo arbitraggio.

Primo tempo

Liviero festeggia la 200esima partita tra i professionisti. Moduli quasi in fotocopia. La Torres ha più possesso palla, il Cesena agisce soprattutto con ripartenze rapidissime. Già dai primi minuti le squadre mostrano un gioco da categoria superiore, con agganci di qualità, passaggi veloci e chiusure tempestive della difesa. Meglio i rossoblù in avvio: al 3’ Scotto lancia Fischnaller che scatta bene ma non controlla. All’8’ l’ex Zecca ha la grande occasione del primo tempo: vince un rimpallo e dal centro destra tira in corsa ma la traiettoria è alta. Velenoso il contropiede del Cesena al quarto d’ora, ma Antonelli sbroglia anticipando Sphendi. Sul corner stacca Prestìa di testa ma è centrale e Zaccagno respinge. Al 20’ Kargbo riceve palla in area e tira, respinge Zaccagno, riprende Berti ma è in fuorigioco e il gol viene annullato.

Secondo tempo

Il rientro è pirotecnico: Kargbo accelera, entra in area e serve cortissimo per Sphendi che angola per il vantaggio e la decima rete personale. La Torres dimostra personalità e pareggi quasi subito: traversone da sinistra di Scotto, palla che sta per finire fuori sul lato opposto ma Zecca al volo rimette in mezzo dove Fischnaller quasi sulla linea insacca per il gol che riequilibra la sfida. Più tardi Sphendi di testa angola troppo. Il Cesena spinge, Zaccagno si oppone a De Rose e Donnarumma. Segna di nuovo la squadra di casa con Sphendi all’82’, ma dopo una spinta ai danni di Masala.

