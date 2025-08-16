La Torres sorride con Lunghi e Musso 

Torres 2

Livorno 1

Torres (3-5-2) : Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Mercadante; Zecca, Brentan, Giorico (18’ st Masala), Nunziatini; Lunghi (29’ st Carboni), Musso, Bonin (37’ st Lattanzio). In panchina Petriccione, Marano, Biagetti, Idda, Dumani, Iovieno, Stivanello, Fois. Allenatore Pazienza.

Livorno (3-4-1-2) : Seghetti; Noce, Monaco (1’ st Baldi), Gentile (32’ st Cioffi); Mawete, Welbeck, Hamlili, Antoni; Marchesi (37’ st Calvosa); Malva (25’ st Panattoni), Rossetti (1’ st Panaioli). In panchina Tani, Haveri, Arcuri, Marinari, Bonassi. Allenatore Formisano.

Arbitro : Pizzi di Bergamo.

Reti : pt 9’ Lunghi, 41’ Musso; st 24’ Marchesi.

Note : ammoniti Malva, Antonelli, Musso. Spettatori: 2060.

Sassari. Un primo tempo dal gioco rapido e spumeggiante, una ripresa conclusa un po’ in affanno. Ma l’inizio di stagione è promettente. La Torres batte il Livorno 2-1 nel primo turno di Coppa Italia dopo una gara dominata per un’ora. E dire che i rossoblù (o meglio rossoneri, visto il colore delle maglie ieri) erano senza il centravanti Diakite (squalificato) e gli infortunati Mastinu e Di Stefano.

Primo tempo

Il modulo è con un centrocampo a cinque dove Giorico sta leggermente dietro per impostare e Brentan e Lunghi fanno da interni, anche se quest’ultimo quando attacca diventa un’ala sinistra.

Subito Fabriani a destra viene buttato giù: nessuna ammonizione. Punizione Giorico da destra, Zecca incorna bene schiacciando ma Seghetti blocca proprio sulla linea. La Torres è frizzante e al 9’ Lunghi riceve una bella palla a sinistra, scatta, entra in area e pur defilato fa secco il portiere. Il giovane attaccante ha una velocità impressionante, ogni volta che prende palla semina il difensore e crea scompiglio. Al quarto d’ora un suo suggerimento per Musso viene sventato dalla difesa. Subito dopo Zecca colpisce in corsa e la palla sfiora l’incrocio. Al 21’ su traversone incornata di Bonin, parata. Al 22’ Nunziatini di prepotenza va via a sinistra nonostante il fallo di Mawete ma conclude sul portiere che blocca in due tempi. La Torres quando riparte dà spettacolo per rapidità e capacità di allargare l’azione.

La Torres insiste e raddoppia al 41’: corner sinistro, esce male il portiere, sponda di testa di Zecca e Musso si avventa sotto porta per il 2-0. E l’arbitro, troppo tollerante verso il gioco falloso del Livorno, sorvola nel recupero su una spinta ai danni di Zecca in contropiede.

Secondo tempo

Nella ripresa il Livorno diventa più propositivo, anche se più coi lanci lunghi che con la manovra palla a terra: al 55’ esce bene Zaccagno su una palla insidiosa buttata in mezzo. Le squadre sono meno compatte nell’ultima mezz’ora ma le ripartenze non si concretizzano in occasioni. Su percussione il Livorno accorcia al 69’ con Marchesi che sotto porta sfrutta l’unica vera indecisione della difesa di casa.

La Torres reagisce con traversone di Nunziatini da sinistra ma la schiacciata di testa di Bonin è debole. Al 78’ cross rasoterra di Zecca da destra però Musso non riesce a deviare. Il Livorno finisce in avanti, con la formazione di Pazienza che fatica a riprendere il controllo del match. Ai sedicesimi di finale ci sarà l’Arezzo il 28 ottobre.

