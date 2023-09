La Torres sogna: è da sola in vetta 

Torres 2

Carrarese 0

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca (40’ st Fabriani), Giorico (40’ st Masala), Mastinu (23’ st Kujabi), Liviero; Ruocco; Fishnaller (40’ st Menabò), Scotto (32’ st Cester). In panchina Garau, Pinna, Lora, Pelamatti, Siniega, Verducci, Sanat, Nunziatini, Goglino, Diakite. Allenatore Greco.

Carrarese (3-5-2) : Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Zanon (20’ st Grassini), Della Latta (14’ st Belloni), Schiavi, Palmieri (14’ st Zuelli), Cicconi (32’ st Morosini); Panico, Simeri (14’ st Capello). In panchina Tampucci, Mazzini, Cerretelli, Di Gennaro, Opoola, Raimo, Cartano, Sementa, Capezzi. Allenatore Del Canto.

Arbitro : Diop di Treviglio.

Reti : secondo tempo 12’ Ruocco, 28’ st Scotto (rig.)

Note: Ammoniti Illanes, Cicconi, Recupero 1’ pt-5’ st.

sassari. «E chi ci fermerà? Nessuno ci riuscirà», cantano i 4mila del “Vanni Sanna” sulla musica dell’inno. Non ci riesce la Carrarese. La Torres vince 2-0, soffrendo un tempo ed esplodendo nella ripresa. Quattro su quattro. Primato solitario mai visto in Terza Serie, almeno nelle prime giornate.

Gara complessa, che la Carrarese ha giocato a viso aperto. Gli ospiti hanno prevalso nel primo tempo vincendo ai punti, e se avessero segnato non ci sarebbe stato nulla da dire. La gara l’ha cambiata Ruocco al 57’, con un’accelerazione delle sue partendo da sinistra e scagliando in porta un diagonale imprendibile, e l’ha chiusa Scotto al 73’ su rigore procurato da Zecca: quarto gol in tre partite per il capitano. Un successo che porta la firma di uno strepitoso Zaccagno, il quale non solo con le sue prodezze ha negato tre volte la rete agli ospiti ma al 95’ ha addirittura respinto il rigore di Morosini.

La cronaca

Bella ripartenza della Carrarese al 9’ con Simeri che appoggia per Panico il quale in corsa lascia partire un tiro deviato da un difensore rossoblù. Torres pericolosa al 16’: cross rasoterra da sinistra di Liviero che la difesa intercetta all’ultimo momento. Vicina al gol la Carrarese al 25’: lancio a sinistra per Panico che entra in area e spara un diagonale rasoterra finito fuori di poco. Ospiti ancora avanti 2’ dopo con il passaggio al centro per Simeri che in scivolata manda centrale: Zaccagno blocca. Simeri per la Carrarese al 36’ scappa centralmente e conclude con potenza ma il portiere respinge. Scotto impazza ma trova scarsa collaborazione da parte dei compagni di reparto, mentre Mastinu vaga alla ricerca di una posizione.

La ripresa

Il secondo tempo si apre con un rasoterra di Schiavi che sfiora il palo destro. Al 57’ Ruocco fa esplodere lo stadio. Al 67’ prodezza di Zaccagno che vola per salvare sul bolide di Schiavi. Al 72’ lancio a destra per Zecca che dribbla il difensore e viene abbattuto da una spallata: rigore. Scotto spiazza il portiere. La Carrarese prova ad accorciare con Panico e Morosini ma Zaccagno è insuperabile. Tanto da respingere anche il rigore concesso al 95’ alla Carrarese e calciato da Morosini. Poi esplode la festa.

