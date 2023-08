La Torres sistema la fascia sinistra: dal Siena arriva Verduci 

Sassari. Un mancino per chiudere la difesa. La Torres ha ingaggiato Giuseppe Verduci, terzino sinistro di 21 anni, 183 cm di altezza, nel campionato passato al Siena dove ha totalizzato 13 presenze. Il giocatore calabrese, cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ha calcato i campi della serie C anche con la Juventus Next Gen e il Grosseto per un totale di 14 partite e una rete. Si alternerà con Pelamatti sulla corsia sinistra nel 3-4-1-2 del tecnico Greco.

La squadra intanto si allena nel campo del Cus Sassari perché non sono ancora conclusi i lavori al “Vanni Sanna”. Fissata la prima amichevole “sarda”: giovedì alle 17 il “Basilio Canu” di Sennori sarà lo scenario per il match col Latte Dolce, appena risalito in serie D.

Lo stop

Intanto la Figc su comunicazione della Procura federale ha inibito per 45 giorni Stefano Udassi in qualità di presidente per «aver partecipato senza la prescritta autorizzazione federale, con la propria società Torres srl insieme alle società USD Sennori, USD Atletico Sorso e GDS Sorso 1930, al torneo quadrangolare organizzato dal Comune di Sorso svoltosi a Sorso allo stadio “La Piramide” il 9 febbraio 2023 in occasione dell’inaugurazione del rinnovato manto in erba sintetica» dell’impianto. La società sassarese è stata anche multata: 150 euro.

Il precedente

Va ricordato che già qualche mese fa il presidente rossoblù era stato inibito per lo stesso motivo, mancata autorizzazione federale, ma il torneo dell’estate scorsa era stato organizzato dalla Torres al “Vanni Sanna” ed era durato due settimane, quindi l’inibizione era stata decisamente più pesante: tre mesi a decorrere da febbraio.

