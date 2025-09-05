La Torres si vuole riscattare 

«Dobbiamo riscattare più il risultato che la prestazione, ma guai a pensare che contro la Pianese sia una gara facile». Il tecnico Michele Pazienza non sottovaluta il match contro la Pianese in programma questo pomeriggio al “Vanni Sanna” con inizio alle 17.30. I toscani di Piancastagnaio hanno solo un punto in classifica, ottenuto grazie al pareggio a reti inviolate di Ascoli. «In questo campionato tutte le partite presentano insidie e difficoltà. Decidono spesso gli episodi, per questo dobbiamo essere bravi a costruirli o comunque portarli dalla nostra parte».

C'è un grosso punto interrogativo per la gara: la presenza del portiere Zaccagno. Come spiega l'allenatore rossoblù: «Zaccagno ha avuto un problema alla mano e probabilmente non ci sarà». Da capire se in caso di assenza del titolare, sarà il possente ventitreenne Petriccione a difendere la posrta sassarese, oppure se il compito toccherà a Marano, che è più giovane (21 anni) ma nella stagione scorsa ha fatto buona esperienza in serie D col Latte Dolce. A parte le assenze preventivate del regista Mastinu e dell'esterno Lattanzio (infortunati) si registrano solo rientri e soprattutto ci sono gli ultimi arrivati con una settimana di allenamenti: «In altri reparti abbiamo più soluzioni ma ci sono giocatori che hanno bisogno di trovare la condizione ideale, mi riferisco a Starita e Di Stefano, che avverte ancora qualche problemino, invece Scheffer è in condizione più che buona ed è sicuramente avvantaggiato per un impiego». Rientra poi dalla squalifica Lunghi, mezz'ala decisiva col Livorno in Coppa Italia.

L'avversaria

La Pianese ha chiamato Alessandro Birindelli, debuttante come allenatore tra i prof, ma con grande esperienza da calciatore: con la Juventus ha vinto tre scudetti, due coppe italiane e una Coppa Uefa. Il gruppo è molto giovane e il tecnico propone il 3-5-2. L'allenatore Pazienza spiega: «Saranno di fronte due sistemi di gioco speculari e in genere quando è così si vedono continui duelli. La Pianese può variare qualcosa a seconda degli interpreti, a seconda di chi gioca può fare anche il 3-4-3 ma questo lo scopriremo solo in gara però ci stiamo preparando a entrambe le soluzioni, anche noi nel finale di Campobasso eravamo più 3-4-2-1, ma dobbiamo ancora lavorare molto per avere la condizione giusta e avere risposte veritiere».

Torres (3-5-2) : Petriccione (Marano); Fabriani, Antonelli, Mercadante; Zecca, Brentan, Giorico, Lunghi, Nunziatini; Musso, Bonin (Sala).

