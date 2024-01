La Torres si tuffa nel mercato per concedere più opzioni a Greco 

Sassari. Si apre l'anno e si riapre il mercato per la vice capolista Torres. Tanto che oltre all'esterno, potrebbero arrivare anche un difensore e forse un altro elemento per Greco.

I 2 punti di distacco dalla capolista Cesena sono un'inezia che può essere annullata nel girone di ritorno, anche se i romagnoli restano i grandi favoriti. Non era certo partita per trovarsi così in alto la squadra sassarese, che come budget oscilla tra decimo e quattordicesimo posto, fuori dai playoff, a differenza del Cesena che ha speso quattro volte tanto per garantirsi la promozione diretta in serie B. La dirigenza ha atteso la fine del girone d'andata e le rassicuranti risposte sulla tenuta mentale e tattica della squadra guidata benissimo da Alfonso Greco hanno convinto a fare qualche piccolo sacrificio economico (sempre secondo le possibilità) per puntellare un organico che è andato molto bene. Al direttore sportivo Andrea Colombino è stato affidato l'incarico di ingaggiare due, forse tre giocatori di spessore che possano integrarsi nel progetto tattico e che siano anche caratterialmente adatti a inserirsi in un gruppo molto compatto.

Chi arriva

Radio mercato dà praticamente per fatta l'operazione di ingaggio di Eyob Zambataro, esterno di 25 anni cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta e in forza al Lecco dove ha ottenuto la promozione in serie B da protagonista, ma nel campionato cadetto non ha trovato spazio. Il giocatore etiope arriva per dare un'alternativa sulle fasce al mancino Liviero e a Zecca, che gioca a destra, perché nell'attuale organico non esiste un giocatore di pari qualità. Come esterni si sono alternati Pelamatti, Kujabi e Fabriani, ma nessuno ha garantito la stessa quantità e qualità. L'altro acquisto potrebbe riguardare la difesa: il terzetto titolare è formato da Idda, Antonelli e Dametto, ma finora a parte Fabriani non ci sono stati altri cambi, anche se Siniega ha fornito un paio di prestazioni discrete. Occorrerebbe soprattutto un giocatore che possa fare il braccetto sinistro.

Un eventuale terzo acquisto potrebbe riguardare centrocampo o attacco, ma solo se si trova un giocatore di qualità superiore ai giocatori della panchina, altrimenti il miglioramento è così basso che non vale la pena di turbare gli equilibri del gruppo.

Chi parte

L'interno di centrocampo Kujabi dovrebbe rientrare al Frosinone. Era arrivato in prestito, ma ha finito per giocare più come esterno (ruolo per il quale non è pronto tatticamente) che a centrocampo, dove Mastinu e Cester hanno proposto prove più solide. Gli spazi sono ridotti, e così pure per l'esterno Pelamatti, in prestito dall'Inter. Si tratta di due buoni giocatori, ma alla Torres serve qualcosa di diverso. Ci sono state richieste per la punta-trequartista Ruocco, ma la Torres non intende privarsi di uno dei trascinatori e goleador. Mentre Lora partirebbe solo nel caso dell'arrivo di un centrocampista che lo rimpiazzi.

