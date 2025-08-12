VaiOnline
Serie C.
13 agosto 2025

La Torres si testa contro l’Alghero 

Sassari. Prova generale in vista del primo impegno ufficiale. L’amichevole di oggi alle 17 contro l’Alghero a Castelsardo serve per preparare l’apertura della stagione: sabato al Vanni Sanna c’è il Livorno (ore 21) per la Coppa Italia. Una settimana dopo, il 24, l’esordio in campionato, sempre a Sassari, col Pontedera.

L’Alghero è formazione appena retrocessa in Promozione ma fermamente intenzionata a risalire in Eccellenza, come dimostra sia la chiamata del tecnico Mauro Giorico sia il mercato. Per la Torres una gara che sarà preziosa per capire quali sono gli undici giocatori più pronti. Tra questi non ci sarà il regista Mastinu, che lavora a parte per leggeri problemi fisici monitorati giorno per giorno. È importante anche far mettere qualche minuto in più sulle gambe degli ultimi due arrivati, gli attaccanti Musso e Di Stefano, utilizzati soltanto mezzora nella ripresa dell’amichevole di Budoni perché ancora un po’ indietro. A prescindere poi dai valori tecnici dei catalani, il tecnico Pazienza si attende una prova di ben altro piglio e determinazione rispetto a quella coi galluresi (persa 3-2). Aggressività e cattiveria sono presupposti importanti per chiunque, ma diventano indispensabili per una Torres ringiovanita e ancora indietro come meccanismi di gioco e identità di squadra.

La probabile formazione iniziale dovrebbe essere Zaccagno in porta; Fabriani, Antonelli e Mercadante in difesa; Zecca e Zambataro o Nunziatini sulle fasce, Brentan e Giorico (o Masala) in mezzo al campo, Carboni alle spalle delle punte Diakite e Lunghi.

Serie D

Per la Serie D in campo invece il Monastir in una amichevole alle 17,30 contro il Terralba (Promozione).

