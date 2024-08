La Torres si “testa” a Pescara  

Sassari. Il calendario dice seconda giornata, ma è già un big match tra aspiranti alla serie B. Si gioca a Pescara (inizio alle 20.45) e il tecnico Alfonso Greco ha sottolineato: «Fare una bella prestazione contro un'avversaria quadrata, con individualità capaci di risolvere la gara in qualsiasi momento, significa dare un segnale importante al campionato».

Il mercato

Anche l'ultimo giorno di mercato ha confermato le ambizioni del Pescara che ha ingaggiato il centrocampista Valzania, uno che ha fatto la serie A con Cesena, Atalanta e Frosinone, e dal 2019 è stabile in serie B. Alla Torres invece non è riuscito il colpo del centravanti: dopo il voltafaccia della scorsa settimana di Murano, è saltata proprio al momento dell'accordo la trattativa con il finlandese Eetu Vertainen, rimasto alla Triestina anche per volere dell'allenatore. Restano a questo punto solo gli svincolati.

L'avversaria

Nobile club che ha giocato anche in serie A e serie B, il Pescara intende ritornare nella serie cadetta. Il tecnico Silvio Baldini è tra i più esperti del girone: ha portato il Palermo in Serie B e l’Empoli in Serie A. Come modulo utilizza la difesa a quattro, mentre il centrocampo può essere a due o a tre a seconda delle necessità come dimostrato pure nella gara vincente sul campo della Ternana per 2-1.

Quella abruzzese è formazione con diversi giovani di talento come il portiere Plizzari, ex compagno di Zaccagno nelle nazionali giovanili, il terzino sinistro Pierozzi (out per infortunio), il mediano estone Tunjov e il ventenne Dagasso, autore della rete della vittoria contro la Ternana. Tra i veterani invece da segnalare il capitano Brosco (oltre 300 gare in Serie B) e il terzino Crialese.

Scelte rossoblù

«Il fatto che abbia qualche dubbio sulla formazione è buon segno, significa che c'è abbondanza e che tutti si sono allenati bene” ha detto il tecnico Alfonso Greco. Almeno una variazione è sicura rispetto all'undici di partenza contro la Vis Pesaro: sulla fascia destra ci sarà Giacomo Zecca che ha scontato la squalifica e obiettivamente è l'interprete più efficace del ruolo anche per la capacità di fare gol. Tra lui e Varela la Torres può davvero spingere tantissimo e creare molti pericoli a destra. Sulla corsia sinistra invece ballottaggio tra Zambataro e Guiebre. Sembrano destinati invece a partire dalla panchina i due nuovi acquisti: il difensore Mercadante e il centrocampista Casini.

Per quanto riguarda gli altri ruoli non dovrebbero esserci modifiche, attacco compreso, dove il terzetto Varela, Fischnaller e Scotto può essere letale, anche se avranno bisogno del supporto di un centrocampista per giocarsi l'uno contro uno visto che la difesa pescarese propone quattro elementi.

Probabile formazione

Torres (3-4-3): Zaccagno; Favriani, Antonelli, Dametto; Zecca, Brentan, Mastinu, Zambataro; Varela, Fischnaller, Scotto. Allenatore Alfonso Greco

Arbitro : V. Vogliacco di Bari

