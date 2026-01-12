La Torres si rinforza con Zanandrea 

Sassari. La Torres è vicina a ingaggiare di Gianmaria Zanandrea, difensore mancino di 26 anni, nella stagione passata al Legnago Salus. Il giocatore veneto, attualmente svincolato, è già a Sassari e si è anche allenato. Sembra che il tecnico Greco abbia dato il via libera all’operazione, del resto lo ha evidenziato anche sabato nel dopo gara col Campobasso: «Siamo corti numericamente in difesa», riferendosi anche alla richiesta di Mario Mercadante che vuole riavvicinarsi a casa.

Zanandrea è un giocatore che può fare sia il centrale sia il braccetto sinistro nella difesa a tre impostata dall’allenatore rossoblù e coprirebbe proprio il “buco” lasciato da Mercadante, anche se la confortante prestazione di Nunziatini fa capire che comunque c’è un giocatore in più per la difesa.

Zanandrea ha giocato nelle formazioni Primavera di Genoa e Juventus. In Serie C ha giocato con le maglie di Mantova, Avellino e Piacenza mentre col Perugia ha totalizzato 11 presenze e un gol in Serie B nel 2021/22. Nel campionato passato 11 presenze, anche per colpa di un infortunio muscolare dal quale però ha recuperato, mentre in quello precedente, sempre al Legnago, ha giocato 17 gare. Il difensore ha anche accumulato diverse presenze con le nazionali giovanili: dall’Under 17 all’U20.

