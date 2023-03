La Torres si riaffida a Greco 

Sassari. Il Greco torna di moda. La Torres torna sui suoi passi: esonera Stefano Sottili e richiama Alfonso Greco. La missione è sempre quella: salvare la squadra senza passare per i playout. Decisione che sembrava potesse scaturire già dopo il tris di sconfitte contro Olbia, Pontedera e Aquila Montevarchi, ma il calendario compresso ha fatto slittare il provvedimento. Più che la sconfitta contro la Reggiana, arrivata dopo una prestazione anche accettabile, a far maturare la svolta è stato il trend delle ultime cinque partite: un solo punto. E anche la constatazione degli insufficienti segnali di reazione della squadra, a prescindere dalle assenze per problemi fisici o influenza. La speranza è far ritrovare al gruppo una serenità che per tanti motivi è venuta a mancare.

I numeri

Greco aveva ottenuto 21 punti in 20 partite, Sottili si è fermato a 13 in 13 giornate. L’avvio della Torres con l’allenatore della promozione era stato discreto, pur con qualche punto perso per inesperienza. Dopo due sconfitte erano arrivati otto risultati utili di fila ma la squadra non era cresciuta. Anche per lacune tecniche e mentali, come apparso più nitidamente nel prosieguo della stagione. Nelle ultime sette gare Greco aveva raccolto una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte e questo aveva preoccupato società e ambiente. Da qui l’esonero.

Il suo sostituto Sottili era partito bene con 12 punti in otto gare, poi la Torres è incespicata proprio nei match contro le concorrenti dirette che dovevano metterla al sicuro. I rossoblù hanno continuato a incassare reti nel finali di partita spesso per propri errori e hanno confermato di non saper recuperare lo svantaggio. Su 12 volte che le avversarie hanno segnato per prime, la formazione sassarese ha perso 10 partite e ne ha pareggiate 2 contro Vis Pesaro e Rimini. Peraltro nella gestione Greco.

La situazione