La Torres si gode Mastinu-gol e punta il Cesena 

La settimana che porta alla partitissima di Cesena è già cominciata. E la capolista inizia già a parlare di infortuni, assenti, giocatori in dubbio. Sarà che pensava al crollo della Torres dopo il sorpasso, sarà che da domenica oltre a temere i gemelli del gol Ruocco-Fischnaller (15 gol in due) deve preoccuparsi anche di Giuseppe Mastinu.

Protagonista

Sassarese, classe 1991, Mastinu ha segnato la sua prima rete con la maglia rossoblù. Un gol che attendeva da 10 anni, da quando la Torres lo aveva scartato per la C2 nonostante un ottimo precampionato. Per inciso, il club era stato appena rilevato da Domenico Capitani, che avrebbe avuto poi guai e inibizioni per la vicenda del calcio-scommesse. Il talentuoso sassarese passò allora dall'Arzachena al Budoni e la stagione successiva all'Olbia, sempre in D, ma con 16 gol conquistò la chiamata dello Spezia in B e nel 2020, la sua migliore stagione, con 5 reti, ottenne la promozione in Serie A. Nella massima serie ha giocato solo tre partite, per questo è tornato in Serie B, indossando la maglia del Pisa.

Il big match

Dopo due stagioni e mezzo in Toscana, la chiamata della squadra della sua città. Il tecnico Greco pur di averlo in campo gli ha chiesto di giocare un po' più arretrato, lui che è trequartista capace di fare anche l'ala. La squadra ha aspettato che tornasse in condizione. Mastinu aspettava di sbloccarsi e lo ha fatto domenica al 83' con un tiro ad effetto che ha dato la vittoria alla Torres sull'Arezzo. Fare un gol al “Vanni Sanna” per un sassarese è esperienza indescrivibile. Ora Mastinu potrebbe essersi sbloccato e contribuire non più solo alla costruzione del gioco ma anche in zona gol. Questo lo sa anche il Cesena, che da domenica sera è un po' meno sicura di poter dominare il campionato come pensava potesse fare una volta andata in testa.

RIPRODUZIONE RISERVATA