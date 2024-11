la Torres si fa male da sola 

Rimini 1

Torres 1

Rimini (3-5-2) : Colombi; Megelaitis, Bellodi, Lepri (1’ st Cinquegrano); Longobardi, (26’ st Parigi) Garetto (25’ st Piccoli), Langella, Fiorini, Falbo; Cernigoi (32’ st Cioffi), Chiarella (9’ st Jallow). In panchina Vitali, Brisku, Semeraro, Accursi, Lombardi, Dobrev, De Vitis, Ubaldi. Allenatore Buscè.

Torres (3-4-3) : Zaccagno; Dametto, Antonelli, Fabriani (1’ st Mercadante); Zecca (24’ st Zambataro), Giorico, Mastinu (1’ st Brentan), Guiebre; Varela (30’ st Scotto), Diakite (24’ st Nanni), Fischnaller. In panchina Petriccione, Coccolo, Idda, Casini, Liviero, Goglino. Allenatore Greco.

Arbitro : Iacobellis di Pisa.

Reti : primo tempo 25’ Diakite; secondo tempo 45’ Parigi.

Note : espulso al 10’ st Fiorini (doppia ammonizione); ammoniti Fiorini, Fabriani, Mastinu, Garetti, Guiebre. Recupero 1’ pt-5’ st.

Rimini. Sarà anche un campo maledetto (una sola vittoria in 65 anni), ma questa volta la Torres se la tira proprio la malasorte: avanti 1-0 e in superiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo, ha un atteggiamento troppo morbido e si fa raggiungere al 90’. Improprio parlare di beffa, perché nel secondo tempo il Rimini ha costruito diverse palle gol prima e dopo l’espulsione di Fiorini.

Sono stati i rososblù a fare la partita nella prima mezzora, poi dopo la rete del vantaggio hanno concesso un po’ di iniziativa ai padroni di casa, che hanno ripreso coraggio e disputato un secondo tempo arrembante. I sassaresi non hanno saputo gestire la superiorità numerica: troppo frenetici in alcune circostanze e poco cattivi e cinici in altre anziché mettere al sicuro la vittoria.

La cronaca

Al 2’ Mastinu calcia direttamente in porta dal corner destro: il portiere interviene sotto la traversa. Grande ripartenza al 12’: Varela per Fischnaller che serve a destra in area Zecca, tiro potente ma sul portiere. Al 25’ Varela capisce il retropassaggio, scatta, prende palla e serve al centro per Diakite che appoggia per il vantaggio. Al 45’ Fischnaller chiede un calcio di rigore: forse un tocco di mano, sicuramente una trattenuta di maglia e anche una spinta.

La ripresa si apre con Cernigoi scatenato, tre occasioni in un quarto d’ora: pallonetto leggermente alto, tiro ravvicinato e miracolo di Zaccagno, diagonale calciato male. In superiorità numerica la Torres cincischia e costruisce poco: Varela calcia alle stelle dopo un bel dribbling e Scotto chiude il contropiede iniziato da Zambataro mancando l’angolo lontano. Al 90’ palla dentro per Parigi (due rossoblù stanno a guardare): stop di petto, girata e gol.

