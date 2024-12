La Torres si è ritrovata 

«Vittoria dedicata ai tifosi che ci hanno seguito a Carpi»: così il portiere Andrea Zaccagno al termine del colpaccio di sabato in Emilia-Romagna che ha fatto riassaggiare alla Torres il successo che mancava dal 2 novembre.

Ha creato molto la squadra sassarese, questa volta con buona proporzione tra possesso palla e tiri in porta. Ci hanno provato Fischnaller tre volte (in una miracolo del portiere), una volta Giorico, due volte Guiebre (in una ha segnato) e due volte Zecca (in una il gol del 2-1). A queste occasioni vanno aggiunte quelle dove Scotto e Fischnaller non sono arrivati d'un soffio a colpire la palla. Decisamente meglio delle ultime gare dove a fronte di tanta manovra e a volte persino di tanti cross le conclusioni nello specchio della porta sono state proporzionalmente inferiori.

Mentalità

La Torres non si è accontentata del secondo gol ma ha cercato il terzo. Il tecnico Alfonso Greco ribatte: «Onestamente, tolto il secondo tempo di Rimini dove si è andati un po’ in gestione, credo sia ingeneroso considerare la Torres una squadra che si accontenta». Anche a Pescara però i sassaresi dopo aver dominato avevano arretrato e pure nelle partite dove non hanno concesso campo alle avversarie hanno giocato con la convinzione che da solo il possesso palla potesse produrre il risultato.

Come dicono i dati invece i rossoblù devono avvicinare il più possibile quel quarto posto nella graduatoria del volume di gioco alle occasioni vere create, non pericoli o cross, ma veri e propri tiri in porta. A Carpi ci sono riusciti e infatti i padroni di casa non hanno rovesciato mai l’inerzia della partita, neppure dopo il generosissimo rigore regalato dall'arbitro alla fine del primo tempo che ha dimezzato le distanze. Basti dire che in tutta la ripresa il Carpi ha portato un solo vero pericolo, al 91' col tiro di Tcheuna respinto da Coccolo.

Scelte e tattica

Il tecnico Greco aveva disegnato una Torres con tre centrocampisti (aggiungendo Masala) e due sole punte di movimento, Scotto e Fischnaller. L’infortunio di Masala dopo cinque minuti non ha consentito di vedere all’opera lo schieramento e con l'inserimento di Diakite si è tornati all'abituale 3-4-3. All’85' è stato tolto un attaccante (Fischnaller) per fare posto a un centrocampista in una fase dove giustamente occorreva più gestione e controllo di palla per far trascorrere i minuti. La gara ha anche detto come Guiebre sia in questo momento l'esterno più pericoloso per quantità e qualità, ma anche che Zecca ha quella incisività negli ultimi venti metri che manca ancora a Zambataro, più utile invece in fase difensiva.

