la torres si è inceppata 

Pianese 2

Torres 1

Pianese (3-4-3) : Boer; Ercolani, Masetti, Pacciardi; Da Pozzo, Proietto (38’ st Chesti), Simeoni, Nicoli; Frey (17’ st Mastropietro), Mignani, Bacchin (48’ st Indragoli). In panchina Filippis, Zambuto, Mastropietro, Xhani, Nardi, Colombo, Barbetti, Falleni, Pallante. Allenatore Formisano.

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Idda (36’ st Diakite), Antonelli, Dametto; Zecca (36’ st Zambataro), Gorico (28’ st Zamparo), Brentan, Guiebre; Mastinu (36’ st Masala); Scotto (17’ st Varela), Fischnaller. In panchina: Petriccione, Mercadante, Casini, Nanni. Allenatore Greco.

Arbitro : Vergaro di Bari.

Reti : pt 2’ Mignani, 4’ Fischnaller; st 25’ Da Pozzo.

Note : ammoniti Antonelli, Idda, Scotto, Proietto, Giorico, Nicoli, Mignani.

Piancastagnaio. La Torres non sa più vincere. Peggio, non è più corsara. Sul campo della Pianese arriva la terza sconfitta di fila in trasferta: finisce 2-1 per i padroni di casa, che nel secondo tempo hanno più energia. La squadra sassarese resta quarta.

Le assenze in difesa (Fabriani e Mercadante) hanno evidenziato le difficoltà dei rossoblù contro avversari rapidi per tutti i 90’. I ragazzi di Greco hanno disputato un buon primo tempo, sono stati bravi a reagire al gol lampo dei toscani e sono andati vicini almeno due volte al legittimo raddoppio, ma nell’ultima mezzora sono spariti dal campo. Senza riuscire a sfruttare la maggiore esperienza (31 anni di media l’undici iniziale).

La cronaca

Botta e risposta in apertura. La Torres si fa sorprendere: appoggio corto di Antonelli, recupera Mignani che appoggia a destra con Bacchin e riceve il passaggio di ritorno davanti alla porta per il tiro che carambola sul palo sinistro ed entra. Reazione immediata degli ospiti: al 4’ cross di Guiebre da sinistra e incornata a centro area di Fischnaller per il pareggio. La Pianese costruisce un paio di azioni ma dal 20’ la squadra sassarese cresce e prende l’iniziativa. Al 34’ tiro di Guiebre rimpallato da un difensore che favorisce Zecca in area: stop e tiro fuori. Proteste nel finale per un fallo di Masetti su Fischnaller. Nel recupero palla di Giorico per Antonelli: incornata che termina a lato d’un soffio.

La ripresa

Nel secondo tempo la Torres sembra avere ancora il match in mano: prima la conclusione potente di Zecca, respinta, poi l’incornata di Idda su angolo, con una nuova prodezza del portiere. I cambi fanno meglio alla Pianese che al 70’ passa: Nicoli da sinistra, sul lato opposto l’accorrente Da Pozzo segna il 2-1. La squadra sassarese chiude con quattro punte ma al gol vanno vicini i toscani col solito Mignani che al 95’ angola con precisione ma trova il tuffo di Zaccagno.

