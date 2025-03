La Torres sfiora l’impresa 

Virtus Entella 1

Virtus Entella (3-5-2) : Del Frate; Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti (22’ st Boccadamo), Karic, Di Noia (30’ st Lipani), Corbari, Di Mario; Casarotto (22’ st Vilanova), Castelli (36’ st Fall). In panchina Vandelli, Siaulys, Garattoni, Motoc, Tiana, Costa, Ndrecka, Portanova. Allenatore Gallo.

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Idda (33’ st Dametto), Antonelli, Mercadante (1’ st Fabriani); Zecca, Giorico, Brentan, Zecca; Mastinu (33’ st Zamparo), Fischnaller (38’ st Varela); Diakite (20’ st Scotto). In panchina Petriccione, Zambataro, Casini, Liviero, Masala, Nanni. Allenatore Greco.

Arbitro : Ubaldi di Roma 1.

Reti : pt 28’ Mastinu, 42’ Tiritiello.

Note : ammoniti Diakite, Mercadante, Fischnaller, Di Noia, Idda, Giorico, Fabriani. Recupero 1' pt-5' st Spettatori 2.306 (142 da Sassari).

Chiavari. Entrambe provano a vincerla ma devono accontentarsi di un pari: a Chiavari finisce 1-1 tra la capolista Virtus Entella e la Torres, che comunque consolida il terzo posto. Partita di buona intensità che ha dato molto nel primo tempo, mentre nel secondo ritmo e azioni sono calati.

Dopo un avvio di studio la Virtus Entella inizia a farsi pericolosa: al 14’ Zecca chiude Castelli che aveva triangolato con Casarotto, al 22’ è Idda a deviare il tiro di Bariti entrato in area, mentre al 26’ Zaccagno si tuffa per deviare il diagonale basso da sinistra di Casarotto.

Il vantaggio della Torres arriva a sorpresa. Al 28’ Tiritiello a centrocampo si fa soffiare la palla da Mastinu che va via, si porta la palla sul sinistro sull’uscita del difensore Parodi e fa secco il portiere. Al 38’ Guiebre serve Mastinu in area, colpo di tacco e la difesa sventa. I liguri pareggiano al 42’: palla dentro su punizione e Tiritiello si avventa allungando la gamba con Zaccagno che esce probabilmente in ritardo.

Nel secondo tempo i cambi incidono poco. Un po’ meglio la Torres, che manda al tiro Fischnaller ma Del Prete devia sul fondo. Brivido sul cross di Casarotto che al 60’ attraversa lo specchio della porta. Al 73’ il portiere esce sulla scivolata di Giorico servito da Scotto.

