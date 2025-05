La Torres scopre la rivale 

Sassari. Hanno chiuso il campionato al terzo posto ben sette squadre sulle dodici che hanno giocato le Final Four delle ultime tre stagioni. E in questo stesso periodo la formazione promossa in Serie B è sempre stata una di quelle arrivate terze. Un dato ben augurante per la Torres, che affronterà la fase nazionale dei playoff partendo proprio dalla terza posizione. Oggi alle 12,30 si terrà il sorteggio (diretta su Sky Sport 24) e si scoprirà quale sarà l’avversaria dei rossoblù negli ottavi: sfide programmate domenica (in trasferta) e mercoledì 14 (a Sassari). Chi vince giocherà i quarti contro una squadra che sarà ugualmente sorteggiata (anche in questo caso sarà una sfida di andata e ritorno il 18 e il 21 maggio). Quindi la Final Four o semifinali (il 25 e il 28) e la doppia finale che vale la Serie B il 2 e il 7 giugno.

I precedenti

Nella stagione passata ha vinto gli spareggi la Carrarese, arrivata alle spalle della vice capolista Torres nel girone B. In semifinale i toscani avevano superato il Benevento (terzo nel gruppo C) che aveva eliminato i sassaresi. Parentesi: domenica scorsa proprio i campani sono stati stato schiacciati dalla Juventus Next Gen 5-1. Nella doppia finale dell’anno scorso la Carrarese aveva avuto la meglio sul Vicenza (0-0 e 1-0), altra squadra che aveva chiuso al terzo posto ma nel girone A, e in semifinale aveva battuto la vicecapolista Avellino.

Nella stagione 2022/23 è salito in Serie B il Lecco, terzo nel girone A. In semifinale aveva eliminato il Cesena (seconda) e in finale il Foggia (1-2 e 3-1). Nel 2021/21 il Palermo (terzo nel gruppo C) aveva fatto fuori in semifinale del Feralpisalò (terza) e in finale la vicecapolista Padova (doppio 1-0), che a sua volta in semifinale aveva battuto il Catanzaro (seconda).

Notiziario

Mentre la squadra prosegue gli allenamenti, Giampiero Silvetti viene convocato nella Rappresentativa Under 16 della LegaPro che mercoledì affronterà i pari età del Bologna al Centro tecnico Niccolò Galli.

Non solo calcio. In occasione della Giornata mondiale della sindrome fibromialgica ieri la Torres ha incontrato l’associazione Aisf Odv: «Ringrazio di cuore l’associazione per averci coinvolto in questa iniziativa», ha detto il presidente rossoblù Stefano Udassi, «spesso chi combatte queste battaglie combatte contro un muro, ma noi vogliamo sostenere con tutto il cuore chi si spende per la causa».

