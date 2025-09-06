La Torres sconfitta anche dalla Pianese 

Torres 0

Pianese 2

Torres (3-5-2) : Petriccione; Fabriani, Antonelli, Mercadante; Zecca (18’ st Scheffer) Brentan, Giorico (40’ st Masala) Lunghi, Nunziatini (38’ pt Sala); Bonin (18’ st Starita) Musso (40’ st Diakite) In panchina Marano, Idda, Biagetti, Dumani, Carboni, Fois, Frau, Di Stefano Stangoni. All. Pazienza.

Pianese (3-5-2) : Bertini; Ercolani, Masetti, Chesti (1’ st Coccia) ; Sussi (1’ st Vigiani, 16’ st Tirelli) Bertini, (45’ st Sodero), Simeoni, Proietto, Martey; Fabrizi (16’ st Gorelli) Bellini. In panchina Filippis, Porciatti, Balde, Peli, Ongaro, Chiavarino, Jasharovski, Nicastro, Xhani. All. Birindelli.

Arbitro: Colaninno di Nola.

Reti: 2’ Simeoni, 38’ Bellini.

Note: espulso al 35’ pt Brentan e al 30’ st Birindelli. Ammoniti: Brentan, Bertini, Sussi, Fabriani, Giorico, Scheffer, Mercadante, Proietto. Rec. 3’ – 7’. Spettatori 2.928.

SAssari. Battuta d’arresto dolorosa per la Torres che al “Vanni Sanna” viene superata dalla Pianese. Come mezza scusante, l’inferiorità numerica già dal 35’ per i due cartellini a Brentan. Ma undici contro undici i rossoblù avevano combinato pochino, tanto da non aver mai tirato in porta. La Torres ha dovuto fare a meno – oltre che di Mastinu e Lattanzio – anche del portiere Zaccagno per problemi a una mano.

Da segnalare in Curva Nord lo striscione per ricordare il tifoso Alberto Chessa, tra i fondatori del gruppo Nuova Guardia. Prima della gara il capitano Antonelli ha portato un mazzo di fiori in curva in memoria del tifoso rossoblù.

Primo tempo

La prima azione è della Torres con Nunziatini che effettua il traversone dal fondo sinistro, Zecca arriva al volo ma sbilanciato: alto. Ancora Nunziatini al cross (14’) questa volta dalla trequarti e sul palo opposto Zecca è in ritardo. La risposta ospite è un tiro da fuori di Bellin. Al 26’ contropiede Torres con Zecca e Sussi lo atterra. Al 34’ dopo un contrasto tra Brentan e Martey, l’arbitro consulta il Var e rifila la seconda ammonizione a Brentan che viene espulso. La Pianese prende coraggio e ci prova da fuori con Simeoni: Petriccione respinge. Il tecnico Pazienza corre ai ripari: fuori Nunziatini e dentro Sala, con la difesa che passa a quattro: Zecca si abbassa e Fabriani va a fare il terzino sinistro, mentre il centrocampo è a tre con Sala mezzala destra. Miracolo di Petruccione al 44’ su percussione di Bellini che entra in area e calcia potente.

Secondo tempo

La ripresa si apre col gol della Pianese: corner da sinistra, mischia in area e dopo il batti e ribatti Simeoni allunga la gamba e sblocca. Primo angolo per la Torres al 60’ e sulla respinta corta al volo Sala basso e angolato, ma Bertini è ben piazzato. Al 76’ palla dentro per Tirelli che da pochi passi calcia male. La Pianese raddoppia all’83’ su punizione: Simeoni svetta di testa in area piccola e mette la gara in cassaforte. La partita si conclude mestamente con la Torres che continua a prendere tante ammonizioni, direzione di gara incomprensibile per le diverse valutazioni adottate in campo.

RIPRODUZIONE RISERVATA