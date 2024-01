La torres scompare a carrara 

Carrarese 5

Torres 1

Carrarese (3-5-2) : Bleve; Illanes, Di Gennaro (21’ st Cerretelli), Imperiale (31’ st Capezzi); Grassini, Della Latta (21’ st Morosini), Palmieri, Schiavi (31’ st Coppolaro), Cicconi; Panico, Capello (34’ st Belloni). In panchina Tampucci, Mazzini, Maccherini, Zanon, Giannetti. Allenatore Calabro.

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Idda (1’ st Goglino), Antonelli, Dametto; Zecca (35’ st Fabriani), Mastinu (21’ st Cester), Giorico, Zambataro (1’ st Liviero); Ruocco; Scotto, Diakité (21’ st Menabò). In panchina Garau, Siniega, Lora, Pinna, Cester, Nunziatini, Masala, Verduci, Petriccione. Allenatore Greco.

Arbitro : Lovison di Padova.

Reti : pt 4’ Panico, 43’ Palmieri: st 20’ Panico, 25’ Capello, 30’ Morosini, 37’Scotto (r).

Note : ammoniti Diakité, Imperiale, Zecca, Dametto.

Carrara. Otto gol in due trasferte e la conferma che al giro di boa la Torres appare stanca e non più briosa come all’andata. È una scoppola quella subita sul campo della Carrarese: 5-1. E poiché sono in arrivo partite ravvicinate, occorrerà un vero turnover perché alcuni titolari sono legittimamente in riserva con le energie fisiche e mentali. I toscani hanno sbloccato il match dopo 4’: Cicconi da destra taglia una palla per Imperiale che quasi dal fondo sinistro rimette in mezzo e Panico sottoporta colpisce quasi indisturbato.

La squadra sassarese reagisce e preme alla ricerca del pareggio: al 15’ Giorico ruba palla, serve Ruocco che allarga per Zecca il cui bolide è respinto dal portiere. Al 34’ Zambataro per Ruocco in area, ma il difensore Di Gennaro interviene in takle. Al 43’ su rinvio corto della difesa Palmieri spara un diagonale imprendibile.La partita finisce praticamente qui. Il tecnico Giorico passa al 4-4-2 utilizzano Zecca e Liviero come terzini e Goglino e Ruocco esterni di centrocampo, ma la Carrarese segna il 3-0 al 63’ con Panico che riprende dopo la miracolosa respinta del portiere sassarese su tiro di Palmieri. I padroni di casa dilagano con Capello e il neoentrato Morosini. Scotto firma su rigore (fallo sul neo entrato Menabò) la rete della bandiera.

