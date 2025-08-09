VaiOnline
Serie C.
10 agosto 2025 alle 00:34

La Torres scivola con il Budoni «Loro più cattivi» 

Budoni 3

Torres 2

Budoni (4-4-2) : Tirelli; Ferrari Da Silva (1’ st Taiappa), Nunez (14’st Rossi), Garcia (21’ st Mihali); Farris, Gomez, Ungujoshua, Furijan (25’ st Yanovskyy), Liubanovic (14’ st Tokic); Ladu (1’ st Arangino), Santoro (39’ st Dessena). Allenatore Cerbone.

Torres primo tempo (3-4-1-2) : Zaccagno; Biagetti, Idda, Mercadante; Zecca, Masala, Giorico, Nunziatini; Carboni (36’ Bonin); Lunghi, Diakite. Allenatore Pazienza.

Torres secondo tempo (3-4-3 ) : Petriccione; Fabriani, Antonelli, Mercadante (18’ Stivanello); Zambataro, Masala, Brentan, Nunziatini (18’ Lattanzio); Lunghi (42’ Dumani), Bonin (12’ Di Stefano), Diakite (12’ Musso).

Arbitro : Corrias di Ozieri.

Reti : pt 10’ Diakite (r); st 5’ (r) e 30’ Santoro, 15’ Arangino, 45’ Di Stefano.

Budoni. Tra le mura amiche del Comunale il Budoni batte la Torres 3-2. Risultato che rispecchia il gioco. Più in palla la formazione di Cerbone, che vuole essere protagonista in Serie D, mentre la squadra sassarese sembra indietro come meccanismi di gioco. Il tecnico Michele Pazienza ha commentato: «I motivi della sconfitta sono evidenti: il Budoni ha messo in campo quella cattiveria e determinazione che dovremmo avere noi. Evidentemente non sono stato bravo a farlo capire ai ragazzi».

Nella Torres, assente il regista Mastinu per affaticamento muscolare, è Masala a fare coppia con Giorico a centrocampo, mentre in avanti il tecnico conferma il trio visto contro il Latte Dolce e in difesa inizia come centrale titolare Idda. I rossoblù rischiano in almeno tre occasioni (Liubanovic ha colpito la traversa) ma vanno al riposo in vantaggio grazie al rigore segnato da Diakite dopo soli 10 minuti. Nella ripresa Budoni scatenato con Santoro che firma una doppietta (la prima su rigore) a racchiudere la rete di Arangino. Accorcia le distanze proprio alla fine del match il neo acquisto Di Stefano.

Latte Dolce vincente

Uno straripante Muscas trascina con un poker di gol il Latte Dolce alla vittoria per 5-2 nell’amichevole contro il Bonorva giocata a Sassari. Di Loru l’altra rete, mentre per il Bonorva gol di Spanu e Saba.

