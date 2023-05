La Torres scende in campo per non dimenticare il rogo 

Gli incendi del luglio 2021 nel Montiferru non hanno lasciato solo un disastro di enormi proporzioni ma anche tanta solidarietà. In particolare il mondo dello sport da subito è stato vicino alle popolazioni colpite e adesso la Torres calcio del presidente Stefano Udassi mantiene l’impegno preso durante l’emergenza: i rossoblu che militano nel campionato professionistico di serie C, giovedì 1 giugno saranno a Cuglieri per una giornata tra sport e solidarietà (campo Perria fischio d'inizio 17.30). La gara con la compagine locale, integrata con atleti di Santulussurgiu, Scano Montiferro e Trenuraghes, non sarà ovviamente solo un impegno di tipo agonistico, ma una iniziativa che ha l’obiettivo di non dimenticare quel dramma. I calciatori e la comitiva sassarese, formata anche da una delegazione della associazione Memoria storica torresina, visiteranno infatti i territori colpiti. Con lo slogan “un calcio agli incendi”, sempre all’indomani del tragico evento, si era svolto un incontro fra le amministrazioni comunali e le società di Santu Lussurgiu, Scano Montiferro e Cuglieri, che avevano ricevuto l’ affettuoso abbraccio da parte della Figc regionale. I vertici del calcio sardo, offrirono un sostegno concreto alle società consegnando attrezzature, palloni e soprattutto un aiuto economico. «Dopo quello che abbiamo passato, questo sostegno ci ha dato la forza per andare avanti - evidenzia il presidente del Cuglieri Angelo Sias- Siamo ripartiti dalla Terza Categoria e in questa stagione abbiamo disputato un ottimo torneo in Seconda. Ora siamo onorati di ospitare la Torres». Un gesto concreto di solidarietà era poi arrivato anche dal pilota Nico Rosberg che qualche mese fa aveva messo a dimora 4000 alberi tra lecci, olivastri e perastri, nel colle di Santa Vittoria a Sennariolo. ( s.c. )

